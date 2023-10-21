«Ушли и до сих пор нет». Двое школьников пропали в Видном

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Владимир и Артем Харламовы 20 октября ушли из дома и пропали без вести. По данным Telegram-канала «112» , братья, могли сбежать от родителей, боясь наказания за плохие отметки в школе и за потерянный смартфон.

Последний раз мальчиков видели на северо-востоке Москвы. Около семи вечера их зафиксировала камера видеонаблюдения на улице Хачатуряна, когда школьники заходили в подъезд.

Объявление о пропаже детей опубликовали в Telegram-канале «Спас град». Волонтеры просят горожан обратить внимание на приметы мальчиков. Возможно, кто-то узнает их и поможет с поисками.

На Владимире была куртка бежево-черного цвета, черные спортивные штаны, синие полуботинки, с собой был серый рюкзак. Рост мальчика - 153 сантиметра, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. Артем одет в желто-серую куртку, черные спортивные штаны, синие ботинки. Также у него с собой синий рюкзак. Рост подростка 153 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Ранее восьмиклассницы ушли из детского дома в селе Бичура и не вернулись. Следователи 18 октября возбудили уголовное дело по статье «Убийство».