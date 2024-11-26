26 ноября 2024, 13:39

«Ушла на первый этаж». В жилом доме в Хабаровске печь провалилась к соседям

Читайте нас в: Google Новости

Печь в старом хабаровском доме провалилась ночью на этаж ниже и разнесла соседскую квартиру. Об этом сообщил 360.ru владелец жилья Максим.

Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. На снятых им кадрах видно, что в полу образовалась огромная дыра.

«Я только спать собирался. Я начал снимать видео, хотел родителям видео отослать, сказать, что она, похоже, скоро рухнет. И в этот момент она рухнула», - отметил мужчина.

Он добавил, что из-за проломанного пола ему пришлось переехать к родственникам. Ему предоставили временное жилье, но на подготовку документов уйдет несколько недель.

«Просто ветхое жилье, ветхий дом. Просто [я живу] на втором этаже, а печка ушла на первый этаж, и все», - подчеркнул мужчина.

Его соседка Татьяна, в квартиру которой влетела печь, заявила 360.ru, что дом признали аварийным еще в 2020 году. Несмотря на это, новое жилье собственникам пока не предоставили.

«У меня муж на инвалидности, мне пришлось снимать квартиру и съехать отсюда. <…> Сейчас предлагают маневренный фонд на год», - объяснила она.

Женщина уточнила, что всего в доме восемь квартир. Некоторые жильцы съехали, но часть осталась, подвергая себя опасности.

Ранее в детском саду в Пермском крае обрушился потолок , пострадал один ребенок. Следственный комитет начал проверку.

ЖКХ Коммунальные аварии Дальний Восток
26 ноября 2024, 12:26
Появились новые подробности о гибели девушки в свинарнике под Красноярском
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Погибшая в загоне для свиней 17-летняя девушка в Красноярском крае могла получить тяжелую травму из-за находившихся там же быков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По предварительным данным, один из быков ударил девушку рогом по голове, когда она зашла в загон покормить животных. В итоге она потеряла сознание, а затем ее загрызли свиньи.

«По предварительным данным судебно-медицинского эксперта смерть девушки наступила по причине острой кровопотери в результате повреждения бедренной артерии», - заявили в ведомстве.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее источник 360.ru сообщил, что погибшая с раннего возраста помогала родителям и ухаживала за животными. Ее семья разводила коров, быков и свиней. Животные насмерть загрызли девушку, когда родителей не было дома.

Уголовное дело Животные Красноярский край
26 ноября 2024, 11:39
Сотрудники Росгвардии задержали воровку в гипермаркете в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии с поличным задержали 19-летнюю москвичку за кражу из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал тревоги поступил накануне вечером. Прибывшие стражи порядка узнали, что злоумышленница отрывала с нужных ей товаров защитные этикетки, чтобы вынести украденное за пределы магазина и не попасться на рамке на выходе.

Однако ее заметили, и покинуть гипермаркет она не успела. Полиция проводит проверку.

Ранее Росгвардия задержала в Мытищах четверых приезжих с Украины , которые создали мошенническую схему и похищали с популярного маркетплейса дорогостоящую бытовую технику. Ущерб интернет-магазину превысил девять миллионов рублей.

Росгвардия Магазины Кражи
26 ноября 2024, 10:45
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира в ресторане в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Подмосковья, который устроил дебош в ресторане на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне вечером в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из одного из охраняемых ресторанов.

Прибывшие сотрудники Росгвардии узнали, что в помещении пьяный мужчина пристает к посетителям, матерится и ломает мебель. Дебошира задержали и отвезли в отделение полиции.

В сентябре пьяные пациенты больницы в Башкортостане, у одного из которых была рваная рана головы, подрались сначала с хирургом, а потом и с вызванным нарядом росгвардейцев.

Одного из дебоширов обвинили в хулиганстве, другого - в насилии против представителя власти.

Росгвардия Рестораны Москва
25 ноября 2024, 20:07
Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы на площади трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

К тушению пожара на юге Москвы привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

«Вертолеты сделали пока 17 сбросов воды. Авиации дали отбой», - уточнил источник.

Для борьбы с огнем в складских помещениях также отправили специальный пожарный поезд. В его составе находились вагон с насосной станцией и две цистерны, каждая из которых вмещает до 60 тонн воды.

Пожары Москва

Новости по теме