«Ушла и не вернулась». Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, вышла на связь. Ее адвокат Наталия Тихонова заявила в беседе с РБК, что подопечная находится не в России.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», - сказала она.

Заурбекова ушла из дома 13 мая в связи с психологическим и физическим давлением. Родные объявили Лию в розыск, соврав полицейским, что дочь несовершеннолетняя. Оказалось, что на самом деле девушке 19 лет.

Она обратилась в правоохранительные органы. После этого ее родственники пришли в ОМВД по району Нагатино-Садовники в Москве, где находила Лия, и окружили здание. Родные хотели увезти девушку обратно в Чечню.

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от родственников, вышла на связь. Ее адвокат Наталия Тихонова заявила в беседе с РБК , что подопечная находится не в России.