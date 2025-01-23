23 января 2025, 11:29

«Ушла гулять и не вернулась». Девятилетняя девочка пропала в Курской области

РИА «Новости»
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Девятилетнюю девочку, пропавшую 22 января, разыскивают в Железногорске. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Курской области.

По данным следствия, накануне школьница отправилась гулять с подругой, потом заглянула к ней в гости. Затем она ушла, и больше ее никто не видел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи опрашивают знакомых и родственников девочки, выясняя все обстоятельства происшествия. Всех, кому известно, где находится пропавшая, попросили звонить в региональное управление СК.

На поиски школьницы вышли добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» и жители города. Более 80 человек патрулируют улицы, осматривают дворы и частный сектор и ищут камеры наблюдения.

Ранее куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда Сергей Клецин призывал родителей сообщать о пропавших детях в полицию сразу же, чтобы не терять драгоценного времени.

Дети Следственный комитет России Курская область
23 января 2025, 10:07
Разбор самолета в поле под Новосибирском завершится в ближайший месяц
РИА «Новости»
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Разбор самолета на пшеничном поле в Новосибирской области подходит к концу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Уральские авиалинии».

Инженерно-технический состав завершает демонтаж деталей и агрегатов с Airbus А320. В первую очередь специалисты сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Запчасти отправили в Екатеринбург еще в октябре.

Сейчас демонтировали двигатели, реверсы и капоты, сняли всю электронику: датчики, антенны и компьютеры. В последнюю очередь демонтировали стойку шасси. Крылья, фюзеляж и хвостовое оперение готовы к утилизации. Снятые части самолета вскоре доставят в Екатеринбург.

«Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025-го», - уточнили в пресс-службе.

Аварийная посадка самолета в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решения из-за нехватки топлива. Работы по разбору лайнера начались год спустя.

Авиакатастрофы Самолеты
23 января 2025, 03:01
«Живая игрушка». Крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк
Unsplash
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В зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде подкинули пятимесячную тигрицу в возрасте пяти месяцев. Животное в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, хищницу принесли в зоопарк ее бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу - у нее сломаны плечевые кости в обеих передних лапах.

После диагностики маленькую тигрицу переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку». По ее словам, купить тигренка можно нелегально примерно за 250 тысяч рублей.

Возможно, хозяева не знали как нужно кормить дикое животное. У тигрицы развился алиментарный гиперпаратиреоз. Такое метаболическое расстройство возникает в ответ на недостаток кальция, оно часто встречается у котят. При тяжелом течении гиперпаратиреоз вызывает хромоту, деформацию и даже паралич конечностей - лапы детеныша, скорее всего, просто сломались под его весом.

Ветеринары дали благоприятный прогноз на восстановление тигренка. Позвоночник хищника не пострадал. Лечение займет несколько месяцев.

Ранее амурский тигр попал под машину в Приморском крае.

Животные Зоопарки
23 января 2025, 01:01
В Набережных Челнах легковушка взорвалась прямо на ходу
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В Набережных Челнах во время движения взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, что легковушка двигалась в крайнем правом ряду, когда ее задняя часть внезапно взорвалась. На помощь пострадавшему 60-летнему водителю поспешили водители проезжавших мимо автомобилей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона автомобиля. Как сообщили авторы сообщения, по неподтвержденной информации перед взрывом водитель закурил сигарету. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с ожогами лица и рук.

Ранее в Москве автомобиль врезался в столб, в результате чего машину разорвало на части, и она загорелась, а чуть позже взорвалась. Двое человек погибли, еще один человек пострадал.

Больницы Скорая помощь Газ Взрывы Машины Утечки данных Водители Видное Москва
22 января 2025, 22:33
Трубы с горячей водой прорвало на улице Уральской на востоке Москвы
360.ru
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Авария произошла на востоке Москвы — в Гольянове прорвало трубы с горячей водой. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП — всю улицу окутало паром от кипятка.

Коммунальное происшествие произошло на улице Уральской, горячая воды вылилась на проезжую часть, над дорогой стоял густой белый пар. Очевидцы сначала подумали, что это дым от пожара. На место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь.

В Telegram-канале городского хозяйства Москвы сообщили, что над устранением утечки работают специалисты. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло около дома № 19. К 22:00 прорыв ликвидировали, теперь специалисты вскрывают ливневки для слива воды.

В Дмитрове 9 января в канализацию провалился автомобиль. На дороге обрушился асфальт и машина едва не упала в образовавшуюся яму. Водитель и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из пострадавшего авто. Всего от последствий коммунальной аварии пострадали два автомобиля.

Скорая помощь Видео Дороги Коммунальные аварии Москва

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