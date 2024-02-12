Ушедшую из дома школьницу в Самаре нашли в лесу с бутылкой алкоголя

Девушка ушла из дома еще 1 февраля. Правоохранители начали активные поиски, но оперативно найти ее не удалось.

В понедельник тело девушки в лесу увидел мужчина, который катался на снегоходе. На место прибыли медики, но спасти подростка не удалось. По предварительным данным, она получила сильное обморожение. Рядом с телом находилась бутылка с алкоголем.

Пресс-служба главка СК России по Самарской области сообщила в Telegram-канале , что следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве уточнили, что на теле нет признаков насильственной смерти, в ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину произошедшего.

Два дня назад в Новосибирской области нашли тела пятилетнего ребенка и ее матери , которые считались пропавшими с 20 января.