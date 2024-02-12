12 февраля 2024, 17:19

Ушедшую из дома школьницу в Самаре нашли в лесу с бутылкой алкоголя

РИА «Новости»
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Считавшуюся пропавшей 16-летнюю ученицу школы в Самаре обнаружили с бутылкой крепкого алкоголя в лесу. Об этом сообщил kp.ru.

Девушка ушла из дома еще 1 февраля. Правоохранители начали активные поиски, но оперативно найти ее не удалось.

В понедельник тело девушки в лесу увидел мужчина, который катался на снегоходе. На место прибыли медики, но спасти подростка не удалось. По предварительным данным, она получила сильное обморожение. Рядом с телом находилась бутылка с алкоголем.

Пресс-служба главка СК России по Самарской области сообщила в Telegram-канале , что следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве уточнили, что на теле нет признаков насильственной смерти, в ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину произошедшего.

Два дня назад в Новосибирской области нашли тела пятилетнего ребенка и ее матери , которые считались пропавшими с 20 января.

Уголовное дело Дети
12 февраля 2024, 17:26
Зарядка для телефона загорелась в квартире в центре Москвы
Freepik
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Оригинальная зарядка для iPhone едва не спалила всю квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, 29-летнему менеджеру банка позвонили на работу и сообщили о пожаре в квартире. Мужчина не поверил собеседнику, посчитав это розыгрышем. Когда позже он приехал домой на Большую Грузинскую улицу, то увидел последствия произошедшего.

Соседи сотрудника банка вызвали пожарных после того, как увидели густой дым из окна и почувствовали едкий запах. Спасатели прибыли на место, выломали дверь и потушили загоревшуюся мебель.

Экспертиза установила, что пожар начался из-за короткого замыкания в зарядном устройстве для смартфона. Хозяин квартиры объяснил полицейским, что всегда оставляет зарядку включенной, когда уходит на работу.

Ранее эксперты рассказали «360», почему горят зарядные устройства и взрываются смартфоны.

Пожары Москва
12 февраля 2024, 17:14
Комиссия проведет проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьеве
РИА «Новости»
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В аэропорту Шереметьево организовали специальную комиссию для расследования обстоятельств столкновения самолета с пассажирским трапом. Об организации проверки сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вечером 11 февраля около 20:40 при перемещении воздушного судна к месту стоянки крыло самолета компании «Аэрофлот», прилетевшего из Баку, столкнулось с самоходным пассажирским трапом, подготовленным для посадки пассажиров прибывшего рейса. Происшествие не оказало влияния на работу аэропорта, никто не пострадал, однако самолет получил серьезные повреждения.

Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента. Началась оценка действий работников аэропорта и технического состояния воздушного судна.

Ранее опоздавший мужчина разбил стекло на стойке «Победы» в Шереметьеве. Пассажир появился в воздушной гавани спустя час после завершения регистрации на рейс в Пермь.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Москва
12 февраля 2024, 16:49
Банда вымогателей напала на сына профессора МГУ в Москве
РИА «Новости»
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Четверо вооруженных мужчин азиатской внешности напали на сына профессора МГУ и МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаила Архарова у метро «Бауманская» в Москве. Они приставили 16-летнему подростку нож к горлу и потребовали 1600 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, накануне днем группа мужчин подошла к подростку, когда тот стоял у метро. Один из злоумышленников попросил у мальчика 1600 рублей «на покупки для ребенка» и предложил в залог возврата денег свой паспорт. Когда сын профессора отказался одалживать незнакомцу эту сумму, развернулся и хотел уйти, грабитель догнал его и, приставив нож к горлу, заставил достать купюру в тысячу рублей. Затем перед мальчиком извинился другой грабитель, рассказав, что у его друга проблемы с финансами.

Встретившись с отцом, юноша рассказал ему о происшествии. Одного из предполагаемых злоумышленников задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о разбойном нападении.

Ранее бывший сотрудник магазина попытался совершить налет на коллег на севере Москвы. Мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая холодным оружием.

Преступления Кражи МГУ Москва
12 февраля 2024, 12:04
После гибели троих детей в ДТП с поездом на Ставрополье возбудили дело
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Уголовное дело возбудили после гибели троих детей при столкновении товарного поезда и легковушки в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Смертельное ДТП произошло 11 февраля на восьмом километре перегона Светлоград - Мокрая Буйвола на регулируемом железнодорожном переезде с автоматической светофорной сигнализацией.

За рулем легковой машины, которая столкнулась с грузовым поездом, находился 35-летний мужчина. В салоне вместе с ним были женщина 1992 года рождения, два мальчика 2012 и 2015 годов рождения, а также девочка 2021 года рождения.

Дети погибли на месте ДТП, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину, по данным МЧС, также передали врачам.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

Дети ДТП СК РФ Машины Поезда

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