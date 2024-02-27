Ушедшего с отцовским ружьем молодого человека нашли мертвым в Нижегородской области

«Мальчика нашли, труп. Родителям соболезнуем», - сказала она.

Об исчезновении молодого человека с оружием ранее сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области. Правоохранители получили сообщение от местного жителя, что вечером 27 февраля его сын 2005 года рождения ушел из дома с охотничьим ружьем, которое хранилось в сейфе.

На место ЧП прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Силовики выставили наряды в местах предполагаемого появления молодого человека, однако позднее обнаружили его тело.

В октябре 2023 года в Саратовской области подросток начал стрельбу из пистолета на детской площадке , пострадал один ребенок.