29 ноября 2023, 11:49

Ущерб от шторма в Крыму превысил миллиард рублей

РИА «Новости»
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Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от шторма. Он превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил на заседании Госсовета региона его председатель Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере один миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», - сказал он.

Оценка повреждений, по словам Владимира Константинова, продолжилась. В первые дни непогоды он заявлял журналистам, что полуостров пережил «армагеддон» - волны поднимали бордюры, как обычные камни. По словам спикера парламента, старожилы в Крыму не смогли припомнить настолько сильного шторма.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявлял, что ущерб инфраструктуре полуострова оценили в 490 миллионов рублей. Он допустил, что после полного обследования эта сумма увеличится вдвое.

Средиземноморский циклон принес на юг России ураганный ветер и ливни. Почти два миллиона человек в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях остались без света. В Краснодарском крае вода подмыла пути и нарушила железнодорожное сообщение.

Ураган Крым Шторм Деньги
29 ноября 2023, 11:19
Автомобили застряли в Лефортовском тоннеле в Москве из-за пара
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве в Лефортовском тоннеле остановилось движение транспорта. Там все окутало паром, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

В распоряжении канала появилось видео с места событий. На кадрах видно стену белого пара, перекрывшую дорогу автомобилистам. Около восьми машин стоят в тоннеле без движения, рядом ходят растерянные водители. На месте пока не видно представителей экстренных служб.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

На днях на юго-востоке Москвы в жилом комплексе прорвало трубу отопления. Из-за этого фасад третьей и четвертой секций покрылись ледяной коркой, а на балконах повисли огромные сосульки.

Машины Коммунальные аварии Москва 2023
29 ноября 2023, 11:07
Мужчина избил знакомого до смерти на севере Москвы
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Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в избиении до смерти своего знакомого в квартире на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 27 ноября в квартире на Бутырской улице между мужчинами вспыхнул конфликт. В результате ссоры один из них жестоко избил своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого 1993 года рождения задержали. Он признал вину. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее обвиняемых в избиении детей арестовали в Москве. По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице.

Драки Следственный комитет России Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве
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Грузовик MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве. Один из них погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.

Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.

Ранее в Свердловской области автобус с пассажирами , следовавший из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, опрокинулся в кювет. В аварии пострадали два человека, их отправили в больницу.

ДТП Москва 2023
29 ноября 2023, 10:54
Пассажирский автобус сбил 99-летнюю пенсионерку в Подмосковье
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В Подмосковье водитель пассажирского автобуса сбил 99-летнюю женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла в Можайске 27 ноября на Московской улице. Водитель пассажирского автобуса при повороте налево сбил 99-летнюю пенсионерку, которая переходила через дорогу. Пожилую женщину доставили в Можайскую центральную районную больницу.

«Следственным органом в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Можайская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Пенсионеры ДТП Автобусы Можайск

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