Ущерб от шторма в Крыму превысил миллиард рублей

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере один миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», - сказал он.

Оценка повреждений, по словам Владимира Константинова, продолжилась. В первые дни непогоды он заявлял журналистам, что полуостров пережил «армагеддон» - волны поднимали бордюры, как обычные камни. По словам спикера парламента, старожилы в Крыму не смогли припомнить настолько сильного шторма.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявлял, что ущерб инфраструктуре полуострова оценили в 490 миллионов рублей. Он допустил, что после полного обследования эта сумма увеличится вдвое.

Средиземноморский циклон принес на юг России ураганный ветер и ливни. Почти два миллиона человек в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях остались без света. В Краснодарском крае вода подмыла пути и нарушила железнодорожное сообщение.