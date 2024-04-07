07 апреля 2024, 12:56

Ущерб от наводнения в Оренбургской области оценили в 21 млрд рублей

Пресс-служба МЧС
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Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 миллиард рублей. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе, сообщили «Известия».

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей», - сказал он.

Ранее правительство региона сообщило, что паводок охватил 27 муниципалитетов в Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать жителей с подтопленных территорий, ситуация в регионе сложная.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка, который по масштабам сравнивают с затоплением 1957 года. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу.

Наводнения Паводки Россия
07 апреля 2024, 12:34
«Воды все больше и больше». Очевидец — о ситуации в Орске
Телеканал «360»
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В Орске продолжаются спасательные работы на фоне мощного паводка. Об этом сообщил источник «360».

«Некоторые школы переведены на дистант. Много кто из людей с рабочих предприятий пострадали. В городе воды все больше и больше. Масштаб сравнивают с затоплением 57-го года. <…> Эвакуируют жителей улицы Стасова, Фучика. Дома ушли, животных спасают, людей спасают», - заявил он.

По данным источника, из-за пробития дамбы в районе Зеленхоза вода пошла на второй участок в микрорайон Новый город.

«Вода пошла на второй участок в Новый город. <…> Причем очень стремительно. <…> Сирену уже слышно во всех районах города», - добавил собеседник «360».

По его данным, сброс дамбы в Актюбинском уменьшили в 12 раз. Ириклинское водохранилище сократило сброс с 2505 до 1600 кубометров воды в секунду. Приток упал 3,5 тысячи до двух тысяч кубометров.

Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в Орске критической. Подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков.

Паводки Россия
07 апреля 2024, 12:24
Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической
РИА «Новости»
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В частично подтопленном Орске сложилась критическая ситуация, заявил находящийся в городе глава МЧС России Александр Куренков на заседании областной правительственной комиссии. Его процитировало РИА «Новости».

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», - сообщил министр.

Из затопленных районов пришлось эвакуировать свыше четырех тысяч жителей, в том числе почти 900 детей. В Орске работают 11 пунктов временного размещения общей вместимостью более восьми тысяч мест. Сейчас там 510 человек.

К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли подразделения МЧС из Подмосковья, Пермского края, Кировской области.

Электричество из-за паводка отключат в некоторых районах Оренбурга. Уровень воды в реке Урал продолжает расти.

Паводок распространился уже на 27 муниципалитетов.

Наводнения Паводки МЧС РФ
07 апреля 2024, 12:23
ЧС в Оренбургской области придали федеральный статус
РИА «Новости»
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В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального характера. Об этом объявил глава МЧС России Александр Куренков.

Куренков поручил направить в зону ЧС дополнительные группы спасателей из нескольких подразделений МЧС. Для ликвидации последствий паводка привезли инженерную и спасательную технику, плавсредства, беспилотники. В ближайшее время туда приедут специалисты МЧС с техникой из Кировской области.

Глава МЧС России также дал поручение местным властям сообщить пострадавшим, какие им положены меры соцподдержки.

«На территории области в 87 населенных пунктах и 13 садовых товариществах остаются затопленными более шести тысяч жилых домов, девять тысяч приусадебных участков и 40 низководных мостов. Эвакуировано более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей», - уточнил он.

Глава МЧС отметил, что в Орске из-за разрушения дамбы подтоплено 2518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. Он зазвал ситуацию критической.

Обрушения МЧС РФ Реки
07 апреля 2024, 12:22
Семь детей остались без родителей после теракта в «Крокусе» — Воробьев
РИА «Новости»
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После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» семь детей из Московской области остались без родителей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас погибли 20 человек, семь детей остались без родителей, еще 13 до сих пор находятся в госпитале», - рассказал он.

Дети Андрей Воробьев Россия Теракт в «Крокусе»

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