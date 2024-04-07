Ущерб от наводнения в Оренбургской области оценили в 21 млрд рублей

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«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей», - сказал он.

Ранее правительство региона сообщило, что паводок охватил 27 муниципалитетов в Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать жителей с подтопленных территорий, ситуация в регионе сложная.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка, который по масштабам сравнивают с затоплением 1957 года. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу.