11 апреля 2024, 16:59

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит подниматься

Читайте нас в: Google Новости

Ожидается, что уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит подниматься, в зону подтопления могут попасть 3,5 тысячи домов. Об этом доложил президенту Владимиру Путину глава Оренбургской области Денис Паслер на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению», - сообщил губернатор.

Если прогноз окажется верным, в зоне подтопления окажутся 3580 жилых домов и 3950 участков, уточнил Паслер.

Глава региона также отметил, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге, указал губернатор.

Участниками совещания также стали главы Курганской и Тюменской областей. Путин сообщил, что находится на связи с губернаторами пострадавших регионов почти каждый день, но ситуация с паводками меняется ежечасно.

Перед пиком паводка в Оренбурге начали укреплять дамбы. Ход работ проверил глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что специалистов и технику задействовали в необходимом объеме.

Паводки Россия Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 17:24
Балкон загорелся в квартире на востоке Москвы из-за детской шалости
Читайте нас в: Google Новости
Пожар разгорелся на балконе пятого этажа жилого дома на Алтайской улице в московском районе Гольяново. Источник «360» сообщил, что причиной возгорания стала шалость ребенка.

По его словам, мальчик поджег бумагу и выкидывал на улицу. Одну из горящих поделок ветер занес на балкон соседей. В результате начался пожар.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что балкон полностью охватило огнем. В небо поднимается густой дым.

По словам источника, на место выехала пожарная бригада, которую вызвали очевидцы.

Пожары Дети Москва
11 апреля 2024, 17:06
Моор допустил прорыв дамб в Тюменской области из-за паводка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Тюменской области исходят из того, что паводковая вода может прорвать дамбы. Об этом в ходе совещания с участием президента Владимира Путина заявил губернатор региона Александр Моор.

«Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Реки пока находятся в русле», - доложил Моор главе государства.

Тюмень Паводки
11 апреля 2024, 16:43
Паслер предварительно оценил ущерб от паводка в Оренбургской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Предварительный ущерб от весеннего половодья в Оренбургской области превысил 40 миллиардов рублей. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил губернатор пострадавшего региона Денис Паслер.

Губернатор доложил Путину, что в Оренбурге и Орске работают все системы жизнеобеспечения.

«В Орске ситуация с паводком стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров», - сказал Паслер.

Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 14:26
Более шести тысяч человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более 6,2 тысячи человек эвакуировали в Курганской области из-за весеннего половодья. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

По данным на утро 11 апреля, в 17 пунктах временного размещения находятся 818 человек, в том числе 222 ребенка. Число эвакуированных из-за подтопления продолжает расти.

В общей сложности в Курганской области развернули 99 пунктов временного размещения на базе социальных учреждений. Для находящихся там людей сформировали запасы продуктов и воды.

В регионе 8 апреля объявили режим ЧС. Ожидается, что уровень воды в реке Тобол превысит 11 метров. Сотрудники МЧС призвали эвакуироваться жителей поймы реки.

Накануне спасательное ведомство сообщило о подтоплении шести населенных пунктов Курганской области.

Паводки Курганская область

Новости по теме