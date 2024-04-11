Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжит подниматься

Читайте нас в:

«На предстоящие сутки прогнозируют дальнейшее повышение воды в реке Урал в районе Оренбурга и вниз по течению», - сообщил губернатор.

Если прогноз окажется верным, в зоне подтопления окажутся 3580 жилых домов и 3950 участков, уточнил Паслер.

Глава региона также отметил, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. Самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге, указал губернатор.

Участниками совещания также стали главы Курганской и Тюменской областей. Путин сообщил, что находится на связи с губернаторами пострадавших регионов почти каждый день, но ситуация с паводками меняется ежечасно.

Перед пиком паводка в Оренбурге начали укреплять дамбы. Ход работ проверил глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что специалистов и технику задействовали в необходимом объеме.