08 апреля 2024, 13:58

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вновь вырос

РИА «Новости»
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Уровень воды на реке Урал в районе Оренбурга повысился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города. Ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

В предстоящие сутки в Оренбургской области уровень воды в Урале вырастет от пяти до 40 сантиметров. Специалисты Росгидрометцентра предупредили, что пик паводка ожидается 10 апреля.

В зоне подтопления окажутся некоторые района Оренбурга, населенные пункты Весенний, Южный Урал, Нежинка, Степановский, Горный, а также дачные участки в пойме реки.

В МЧС России сообщили, что 8 апреля волна паводка прошла по Уралу через Орск и к 17 апреля будет в районе Оренбурга. Существует риск подтопления Тюмени, населенных пунктов Курганской области и некоторых районах Казахстана.

Глава МЧС Александр Куренко призвал жителей российских регионов вовремя эвакуироваться. По его словам, можно переждать схода паводка у родственников или в пунктах временного размещения.

Власти Оренбургской области принимают заявления от местных жителей, пострадавших из-за стихии, на получение финансовой помощи. Уже поступило 10 520 заявлений.

Наиболее острая ситуация с паводками сложилась в Орске. В городе затопило 6987 домов. Ранее появилось видео из Орска, где частные дома ушли под воду по самую крышу.

Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 14:01
Прогулочный катер загорелся в Самарской области
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В Самарской области произошел пожар на прогулочном судне «Империя». Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что задымление началось в машинном отделении. Всего к работам привлекли 18 единиц техники и 61 человека, общая площадь распространения огня составила 200 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет, эвакуацию не проводили.

В МЧС уточнили, что судно отправилось в путь по Волге, после чего началось горение. На борту находился лишь экипаж, которому удалось пришвартоваться в порту и эвакуироваться. В 13:13 спасатели объявили о ликвидации открытого горения.

Днем ранее в поселке Индустриальном в Краснодарском крае загорелись два ангара на площади 1,7 тысячи квадратных метров. К работам по тушению привлекли 67 специалистов и 20 единиц техники.

Спасатели Пожары Работа
08 апреля 2024, 13:58
Пострадавшим от наводнения в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
РИА «Новости»
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Круглосуточную горячую линию по вопросам предоставления кредитных каникул для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области запустил Центробанк. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Подтопление в Оренбургской области началось в минувшую пятницу, 5 апреля, после прорыва дамбы в Орске. Из города и прилегающих населенных пунктов эвакуировали более шести тысяч жителей.

По данным мэрии столицы региона, уровень воды в реке Урал приблизился к отметке в 893 сантиметра , что близко к опасному показателю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ситуация станет хуже. Жителей домов, находящихся в зоне подтопления призвали к срочной эвакуации. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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Кредиты Центробанк Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:55
«Дом по крышу в воде». Жительница Орска рассказала о самостоятельной эвакуации
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Сработавшие в Орске сирены, известившие о прорыве дамбы, стали сигналом для семьи местной жительницы Татьяны Саратовцевой — настало время эвакуироваться. Прихода большой воды женщина застать не успела, но из-за охватившей ее паники забыла посадить в машину собаку и кошку. Об этом она рассказала в беседе с «360».

Татьяна подчеркнула, что вместе с родными эвакуировалась своими силами еще до начала подтопления, которого никто не ждал.

«Нам говорили, что все будет в порядке, все будет хорошо, а когда сирены завыли, мы уехали», - подчеркнула она.

По словам собеседницы «360», громкие звуки сигналов о чрезвычайной ситуации всех ввели в панику, и она забыла забрать с собой собаку и кошку.

«Мы не подумали о них. Сейчас уже знаю, что мой дом по крышу в воде», - рассказала Татьяна о судьбе забытых питомцев.

Для женщины дом в Орске был единственным жильем. Сейчас она временно разместилась у родственников.

Еще одна жительница Орска Виолетта своими глазами видела, как ее дом медленно уходит под воду. После срабатывания сирен вместе с котом она успела убежать на гору, откуда наблюдала за прибывающей водой.

Всего в Оренбургской области в зоне подтопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок на территории 77 населенных пунктов и 29 садовых некоммерческих товариществ. Такие данные привело правительство региона.

В Орске под воду ушли более шести тысяч жилых домов. Всего из города эвакуировали более двух тысяч жителей.

Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 12:38
Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться из зоны подтопления
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Жителям Оренбурга, находящимся в зоне подтопления, необходимо как можно быстрее покинуть свои дома. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«Не откладывайте эвакуацию! Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться», - подчеркнул мэр.

Салмин предупредил, что вода может прийти ночью. Глава Оренбурга призвал жителей не подвергать опасности себя и близких и не ждать, пока вода превысит опасное значение.

«Уезжайте прямо сейчас», - обратился к людям мэр.

Салмин указал, что утром 8 апреля уровень воды в реке Урал достиг 872 сантиметров и приближается к опасному значению в 930 сантиметров. В городе действует режим ЧС, подтопило 2015 участков и 1535 домовладений, 188 из них- за минувшие сутки.

В Оренбурге развернули пункты временного размещения , которые работают круглосуточно, отметил мэр. Для перевозки в ПВР организовали дежурство автобусов и легковых машин. Для людей подготовили и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми.

Тем, кто не знает, где разместиться и что делать или не может выехать из дома самостоятельно, Салмин посоветовал обращаться за помощью по телефонам 112 или 30-40-40. Глава Оренбурга заверил, что полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства, и призвал жителей не бояться оставлять дома.

Паводки Наводнение в Оренбургской области

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