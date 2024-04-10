10 апреля 2024, 22:03

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров

РИА «Новости»
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге на вечер среды, 10 апреля, составил 10 метров 22 сантиметра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областной гидрометцентр.

За день уровень воды в реке поднялся почти на полметра.

«Урал у Оренбурга 10 метров 22 сантиметра (с 08:00 +44 сантиметра), Урал у Орска - 880 сантиметров (с 08:00 -24 сантиметра)», - уточнили в ведомстве.

Ранее жители Оренбурга в разговоре с «360» назвали ситуацию в городе «катастрофической». По их словам, весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга, а также районы Дубки и Маяк. Садовые товарищества у города подтопило настолько, что для передвижения по ним людям нужны лодки.

Утром в среду, 10 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал превысил 10 метров.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 23:07
«Стройте качественно». Бобры приступили к постройке плотины в затопленном Орске
РИА «Новости»
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В одном из дворов затопленного Орска появились «строители новой дамбы», как метко охарактеризовал семейство бобров один из горожан. Животные уже начали строить плотины за подтопленных в ходе паводка улицах, сообщил Telegram-канал «Урал56.Ру».

«Извините, вы оренбургские? <…> Строить будете плотину у нас? <…> Давайте, стройте качественно только. Карагач не подойдет для строительства, наверное», - пошутил очевидец.

На кадрах с места видно, как бобры собирали палки для будущей плотины, причем все действо происходило рядом с жилым пятиэтажным домом, окруженным водой.

Тем временем в затопленном Орске местные жители и волонтеры спасают оставленных после прорыва дамбы домашних животных и питомцев. Им на помощь приехала даже команда зоозащитников из Донбасса.

Также региональное правительство сообщило, что свыше 17 тысяч человек в области подали заявления на возмещение ущерба, причиненного паводками.

Ранее областной гидрометцентр сообщил о подъеме уровня воды в реке Урал в Оренбурге до 10 метров 22 сантиметров.

Наводнения Животные Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 22:15
«Ремонтировал машины». Сосед рассказал о вероятном подельнике террористов из «Крокуса»
Телеканал «360»
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Полиция объявила в розыск мужчину, который, вероятно, может иметь отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Сосед родителей предполагаемого пособника террористов в Королеве рассказал «360», что разыскиваемый занимался ремонтом машин, а потом уехал в Литву.

«В нашем доме жили его родители, приличные были люди. Их сын занимался ремонтом машин, и я у него обслуживал свой автомобиль. Он часто здесь был», - отметил мужчина.

По его словам, вероятный пособник боевиков сейчас живет в Литве, причем переехал туда больше года назад. Родители съехали из этого района, когда купили квартиру в новостройке. После этого их никто не видел.

Разыскиваемый по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла» сбежал на автомобиле. Но покинуть Чехов он на ней не смог, так как заехал в придорожную траншею. Сейчас мужчину разыскивают в лесополосе.

О розыске вероятного пособника террористов сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В муниципалитете ввели план «Сирена».

Литва Чехов Мужчины Машины Полиция Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 19:31
Власти Оренбурга оценили масштабы нанесенного паводком ущерба
РИА «Новости»
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В результате паводка сильно пострадала инфраструктура Оренбурга. Об этом мэр города Сергей Салмин сообщил в своем Telegram-канале.

«Нам предстоит привести в порядок всю городскую инфраструктуру, которая сильно пострадала в результате паводка. Масштаб разрушений колоссальный», - написал он.

Салмин отметил, что сейчас в Оренбурге важно не допустить вспышек различных заболеваний. Поэтому после паводка по всему городу проведут дезинфекцию и дератизацию. Также предстоит большая работа по оценке ущерба, добавил градоначальник.

Весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга. Вода уже добралась до частного сектора города. Местные жители рассказали «360», что многим пришлось покупать лодки, чтобы добраться до домов.

По данным МЧС, паводок в Оренбурге не станет таким же масштабным, как в Орске, но без серьезных последствий не обойдется.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 19:26
Стали известны подробности о жизни братьев-маугли в подвале высотки Петербурга
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Живущих в подвале высотки Петербурга трех мальчиков вместе с отцом бросила мать. Женщина уехала в другой город и перестала выходить на связь. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

По его словам, в подвал отец с детьми переселился полтора месяца назад.

«Он, видимо, хотел за ними ухаживать, но средств особо не было. Вещи все старые, поношенные», - поделился собеседник «360».

У мальчиков не было одежды по сезону, отдельных спальных мест и постельного белья. У их отца также не оказалось никаких документов на сыновей.

Социальные службы забрали детей и отправили в медицинское учреждение.

Там их навестила детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина. По ее словам, сейчас жизни и здоровью мальчиков ничто не угрожает.

«По итогам первого скрининга не выявили никаких заболеваний. Даже признаков ОРВИ нет. Дети развиты в соответствии со своим возрастом. Не скажу, что ухоженные, хотелось бы, чтобы дети выглядели лучше», - добавила уполномоченная.

К проверке подключились представители прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства установят причины, из-за которых малолетние жили в неподходящих для этого условиях. Отца несовершеннолетних ранее доставили в отдел полиции.

Санкт-Петербург Дети

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