Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1022 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге на вечер среды, 10 апреля, составил 10 метров 22 сантиметра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областной гидрометцентр.
За день уровень воды в реке поднялся почти на полметра.
«Урал у Оренбурга 10 метров 22 сантиметра (с 08:00 +44 сантиметра), Урал у Орска - 880 сантиметров (с 08:00 -24 сантиметра)», - уточнили в ведомстве.
Ранее жители Оренбурга в разговоре с «360» назвали ситуацию в городе «катастрофической». По их словам, весеннее половодье затопило окрестности Оренбурга, а также районы Дубки и Маяк. Садовые товарищества у города подтопило настолько, что для передвижения по ним людям нужны лодки.
Утром в среду, 10 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал превысил 10 метров.