Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра

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«Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», - передали власти.

Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Их призвали не ждать, когда вода подойдет к дому, а забирать детей, пожилых родственников, животных и уезжать.

В регионе развернуты пункты временного размещения. Питомцев можно временно оставить в приюте.

Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана , вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Некоторые стали возвращаться, чтобы забрать питомцев. Ранее на видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке.