Уровень воды в реке Сакмара у Оренбурга превысил опасный уровень

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«Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы 873 сантиметра (+15 сантиметров с 20:00; опасный уровень превышен на три сантиметра)», - передали власти.

В Урале рядом с Оренбургом опасный уровень превышен на 144 сантиметров. В целом уровень воды в реке достиг 1074 сантиметра.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пик паводка в Орске и Оренбурге пройден. Но обстановка в ряде регионов остается неблагоприятной, особого внимания требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Президент Владимир Путин указал, что необходимо держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов. Он также призвал оперативно оценивать ущерб.