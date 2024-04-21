Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжил бить рекорды

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По его словам, уровень воды к 16:00 по московскому времени достиг 1061 сантиметра.

«Эти цифры никого не должны успокаивать. Сейчас важно не терять бдительность», - написал глава региона.

Он прикрепил к посту кадры с последствиями паводка. Судя по видео, затопленными еще остаются огромные территории, а деревья и дома почти целиком скрываются под водой.

Накануне, 20 апреля, вода в реке Ишим в Тюменской области поднялась до 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года.

Утром воскресенья губернатор назвал напряженной ситуацию с паводком в регионе и отметил, что специалисты в круглосуточном режиме следят за состоянием гидротехнических сооружений. По его словам, в Казанском районе уровень воды начал падать.