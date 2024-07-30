Уровень воды между шлюзами Беломорканала спал на четыре метра
Уровень воды между шлюзами Беломорканала снизился более чем на четыре метра, угрозы затопления больше нет. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас уровень составляет 72,39 метра в Балтийской системе высот. Однако экстренные службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, обследуют береговую зону и акваторию Беломорканала с плавсредств и беспилотников, продолжая поиск пропавших без вести.
Также он отметил, что в Сегежской ЦРБ остаются три пострадавших, включая ребенка. Остальных уже выписали. Пункт временного размещения в школе прекратил работу. К работе приступили волонтеры, которые помогут расчистить территорию от мусора, добавил чиновник.
Утром появилось видео прорыва дамбы из-за размыва временной перемычки. Авария произошла 29 июля, в зоне подтопления оказались несколько населенных пунктов.