07 апреля 2024, 00:47

Уровень реки Урал в Оренбуржье почти дошел до отметки в 11 метров

Freepik
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Уровень реки Урал в Оренбургской области достиг почти 12 метров. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Отметка нуля водомерного поста в Орске показала около 200 метров, уровень локации, исходя из топографических данных, расположен на высоте 197 метров. Из этого журналисты сделали вывод, что уровень воды достиг 11 метров и приближается к отметке в 12 метров.

Как отметили в официальном Telegram-канале администрации Орска, вода начала подходить к Площади Гагарина. Из-за этого автобусы для перевозки жителей региона передислоцируются к ЦРТДЮ «Радость».

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Ранее в МЧС сообщили о прорыве второй насыпной дамбы в Орске. Спасатели наращивают силы и средства в районах вероятного затопления.

Урал Спасатели Паводки МЧС РФ Автобусы Реки
06 апреля 2024, 23:40
Один человек погиб при пожаре в Татарстане после взрыва газового баллона
РИА «Новости»
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В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Татарстане пострадали три человека, один из них скончался. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В результате происшествия пострадали три человека, из них один погиб. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники», - сказано в публикации.

Пожар в городе Нурлат случился из-за хлопка газовоздушной смеси в жилом доме. Как сообщили спасатели, огонь распространился на первом и втором этажах. В здании обрушились наружные стены. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По неуточненной информации, в одной из квартир взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Всего в доме зарегистрированы 22 человек, количество проживающих уточняют. В общеобразовательной школе № 3 подготовили пункт временного размещения.

Пожары Татарстан Взрывы Россия
06 апреля 2024, 22:58
Пожар начался после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
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Пожар начался в двухэтажном жилом доме города Нурлат из-за хлопка газовоздушной смеси. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этажах. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано», - сказано в публикации.

По предварительным данным, в одной из квартир при установке натяжных потолков взорвался газовый баллон. В доме зарегистрированы 22 человека, число проживающих пока уточняют. Пункт временного размещения подготовили в средней общеобразовательной школе № 3.

Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, а троих людей эвакуировали из подъезда. На месте ЧП работают 32 специалиста и 10 единиц техники.

Ранее стало известно о смерти пятерых членов семьи после взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. С места происшествия госпитализировали троих детей и их родителей. Врачи диагностировали у них серьезные ожоги. В день ЧП скончались все дети, а на следующий день умерла их мать. Последним скончался глава семейства.

Пожары Татарстан Газ Взрывы
06 апреля 2024, 22:30
Впервые за 40 лет. Жительница Оренбургской области рассказала о паводке в регионе
РИА «Новости»
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Жительница Оренбургской области Анна Рахметова рассказала, что администрация ее села предупреждала людей о паводке. Своей историей очевидица поделилась в стриме «360» с Анастасией Букреевой.

«Последние две недели администрация нашего поселка бесконечно предупреждает о том, что должен быть собран тревожный чемоданчик, и о том, что при стремительном пребывании воды [нужно] воспользоваться надувными матрасами, всевозможными плавсредствами», - поделилась женщина.

Она добавила, многие из ее знакомых подготовились к возможным подтоплениям из-за паводка.

«То есть воды еще нет, вещи подняли повыше, сами уехали туда, где исключено, что зайдет вода. Не то что бы исключено - маловероятно, что вода зайдет. Потому что сейчас прогнозы у нас не самые утешительные», - рассказала Рахметова.

При этом с таким мощным паводком женщина еще не сталкивалась.

«По крайней мере, за 40 лет такой паводок точно впервые», - заключила очевидица.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Он также указал на необходимость обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения.

Паводки Эвакуации
06 апреля 2024, 22:18
Мародера задержали в зоне подтопления в Оренбурге
Пресс-служба МЧС
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В Оренбурге полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже на территории подтопления.Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину, который перевозил на тележке строительный материал, сотрудники правоохранительных органов заметили в коттеджном поселке Дубовый плес.

Полицейские установили, что подозреваемый в преступлении вывез имущество с дворовой территории строящегося дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. МЧС наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Из города эвакуировали около двух тысяч человек после прорыва дамбы.

Уголовное дело Преступления Паводки Кражи Эвакуации

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