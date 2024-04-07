Уровень реки Урал в Оренбуржье почти дошел до отметки в 11 метров

Отметка нуля водомерного поста в Орске показала около 200 метров, уровень локации, исходя из топографических данных, расположен на высоте 197 метров. Из этого журналисты сделали вывод, что уровень воды достиг 11 метров и приближается к отметке в 12 метров.

Как отметили в официальном Telegram-канале администрации Орска, вода начала подходить к Площади Гагарина. Из-за этого автобусы для перевозки жителей региона передислоцируются к ЦРТДЮ «Радость».

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее заявил, что в ночь на воскресенье уровень воды может подняться до критической метки. Он призвал жителей региона скорее эвакуироваться и подчеркнул, что тех, кто откажется - эвакуируют принудительно.

Ранее в МЧС сообщили о прорыве второй насыпной дамбы в Орске. Спасатели наращивают силы и средства в районах вероятного затопления.