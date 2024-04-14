Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться

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«Впервые за время весеннего паводка река Урал у Оренбурга показала снижение уровня. Утром 14 апреля специалисты Гидрометцентра зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров», - заявили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в настоящее время вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Вечером в субботу, 13 апреля, в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что в самом городе вода стала уходить, начались уборка и восстановительные работы по подаче газа и электричества.

Днем ранее вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге , экстренные службы приступили к эвакуации местных жителей.