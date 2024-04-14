14 апреля 2024, 11:00

Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться

РИА «Новости»
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После начала паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Оренбургской области.

«Впервые за время весеннего паводка река Урал у Оренбурга показала снижение уровня. Утром 14 апреля специалисты Гидрометцентра зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров», - заявили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в настоящее время вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Вечером в субботу, 13 апреля, в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что в самом городе вода стала уходить, начались уборка и восстановительные работы по подаче газа и электричества.

Днем ранее вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге , экстренные службы приступили к эвакуации местных жителей.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
14 апреля 2024, 11:03
Наводнение смыло деревянный мост под Курганом
РИА «Новости»
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В курганском селе Темляково течение смыло деревянный мост и несет к Кургану, это может вызвать затор свободного движения воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«В Темляково смыло деревянный мост и несет к Кургану течением, это создает риск затора. Поставили МЧС задачу вытащить из воды эти куски, пока они не создали для воды преграду», - написал он.

Шумков отметил, что также течение сорвало понтонный мост в районе деревни Лаптева в Кетовском округе.

«Крепления пока что держат его у берега. В округе также поставили задачу принять все меры, чтобы достать мост из воды», - добавил глава региона.

Паводки
14 апреля 2024, 08:13
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
РИА «Новости»
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Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», - подчеркнули в ведомстве.

Украинские военные регулярно пытаются нанести удары по Крыму, но российские системы ПВО перехватывают все выпущенные в сторону полуострова беспилотники и ракеты. В среду, 10 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Жителям города рекомендовали найти безопасное место.

Черное море Беспилотники ПВО
14 апреля 2024, 07:46
Власти Курганской области заявили об увеличении уровня воды в реке Тобол
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Уровень реки Тобол в Кургане в ночь на 14 апреля вырос на 54 сантиметра и составил почти 5 метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», - добавил он.

По словам главы региона, уровень воды продолжит расти. Экстренные службы будут отключать подачу электроэнергии и газа, чтобы избежать аварий.

Шумков призвал жителей Курганской области эвакуироваться из подтапливаемых мест. С собой нужно взять документы и ценные вещи. В Кургане работают пункты временного размещения, а также приюты для животных.

Ранее Шумков заявил, что при прорыве дамбы вода обрушится на центр Кургана.

Курган Паводки Дороги
14 апреля 2024, 05:50
Более 50 гостей отравились на свадьбе в Узбекистане
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В Бухарской области Узбекистана произошло массовое пищевое отравление на свадьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», - уточнило ведомство Пострадавшие стали поступать в больницы в ночь на 13 апреля. Люди жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость. Пациентам диагностировали острую диарею в гастритической и гастроэнтеритической форме средней степени тяжести. Им начали проводить инфузионную терапию.

Из больниц уже выписали 43 человека. При этом в управлении здравоохранения призвали граждан быть внимательнее к качеству продуктов, употребляемых в пищу.

Ранее диетолог Елена Солматина объяснила, почему не стоит покупать шаурму детям , беременным и пожилым людям.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что воду из-под крана нужно кипятить перед употреблением, так как в ней могут содержаться возбудители кишечных инфекций , в частности, ротовирусы.

Здравоохранение Свадьбы Узбекистан

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