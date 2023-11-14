«Уральские авиалинии» не пускали беременную пассажирку на борт из-за резкой фразы ее жениха

Происшествие случилось в аэропорту Санкт-Петербурга. Будущая мама вместе с молодым человеком должны были вернуться в Екатеринбург на самолете, но рейс задерживали на три с половиной часа. Пара решила подождать посадку из кафе, в котором видно табло с информацией. Они смотрели на него каждую минуту и вышли, когда объявили посадку.

«Через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: „Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена“», - заявила пассажирка.

Туристка отметила, что сотрудник аэропорта все-таки пробил билет и разрешил пройти, но ее жених сказал резкую фразу, после которой работник передумал выпускать пару. После этого пассажиры начали снимать скандал на телефон. Когда в аэропорту узнали, что женщина ждет ребенка, ее все-таки пустили на борт. При этом мужчину обещали принять только после удаления видео.

«Я на третьем месяце беременности, мне нельзя нервничать, о чем я им обоим сказала. После этого они меня пропустили, а вот мужчину моего собирались выгнать», - рассказала она.

Ранее семью с ребенком инвалидом не посадили на рейс в Москву авиакомпании «Победа». На борту не оказалось свободных мест, хотя билеты пассажиры купили заранее.