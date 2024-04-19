Ураганный ветер снес с крыши здания часть обшивки
Штормовой ветер сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания на улице Машиностроения рядом с метро «Дубровка». Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
В спасательные службы сообщение о повреждении дома поступило в примерно в 15:30. Железный лист оторвался от крыши офисного здания и упал прямо на тротуар. По информации источника, никто не пострадал. На место ЧП прибыли спасатели.
Бушующий ветер также валит в столице деревья. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей, что ураганная погода продлится до вечера 19 апреля. Москвичей попросили быть осторожными и внимательными на улице.