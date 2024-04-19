19 апреля 2024, 16:02

Ураганный ветер снес с крыши здания часть обшивки

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Штормовой ветер сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания на улице Машиностроения рядом с метро «Дубровка». Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

В спасательные службы сообщение о повреждении дома поступило в примерно в 15:30. Железный лист оторвался от крыши офисного здания и упал прямо на тротуар. По информации источника, никто не пострадал. На место ЧП прибыли спасатели.

Бушующий ветер также валит в столице деревья. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей, что ураганная погода продлится до вечера 19 апреля. Москвичей попросили быть осторожными и внимательными на улице.

Спасатели Погода Москва
19 апреля 2024, 15:59
Бастрыкин поручил узнать, откуда у подозреваемого в убийстве байкера в Люблине миллионы
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый припарковал машину рядом с подъездом жилого дома в Люблине. Местный житель сделал мужчине замечание, но тот набросился на него с кулаками.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес ему удар ножом в область живота, после чего с помощью соучастников скрылся с места происшествия», - передали в ведомстве.

Следователи выяснили, что подозреваемый живет в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

В Москве задержали отца и друга предполагаемого убийцы. При обыске в доме возможного преступника правоохранители нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

«Глава ведомства поручил установить <…> источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях», - добавили в аппарате.

Предполагаемого убийцу и двоих соучастников задержали в Ростовской области. Мужчин в ближайшее время доставят в Следственный комитет Москвы на допрос.

Как выяснилось, погибший был мотоциклистом. На поиски предполагаемого преступника пустились байкеры со всей России.

Они распространяли листовки с фотороботом подозреваемого, высматривали его в толпе.

Убийства Россия Мужчины Машины Следственный комитет России Москва
19 апреля 2024, 14:28
Подозреваемого в убийстве в Люблине и его соучастников задержали в Ростовской области
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке на юго-востоке столицы задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», - передали в Следкоме.

Убийства Россия Москва
19 апреля 2024, 14:13
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине задержали
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Подозреваемого в убийстве мужчины на улице Краснодарская в Люблине задержали. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый», - передали в ведомстве.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете России сообщили , что в ближайшее время мужчину допросят следователи.

«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции», - уточнили в СК.

Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана. Следователи выяснили, что он находится в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

Убийства Мужчины
19 апреля 2024, 12:34
«Отправим цветы, подарок и автограф». Организатор концерта Гуфа извинилась перед пострадавшей девушкой
РИА «Новости»
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Пострадавшая на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Екатеринбурге не имеет претензий к артисту. Организатор мероприятия поделилась с «360» подробностями беседы с девушкой, на которую упал со сцены пьяный фанат музыканта.

«У нее нет никаких претензий к нам. Единственная ее просьба - чтобы не беспокоили журналисты», - пояснила организатор концерта.

Она заявила о неприемлемости таких случаев на выступлениях артистов.

«Отреагировали сразу же, ситуация внештатная, такого не должно быть», - пояснила организатор концертов.

По ее словам, они также узнали адрес пострадавшей девушки, чтобы отправить презент.

«Отправим цветы, подарок и автограф Гуфа», - уточнила она.

Молодого человека, спрыгнувшего со сцены забрали в полицию. Сейчас с ним решают вопрос, отметила организатор.

Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян в беседе с «360» рассказал о реакции самого артиста на ситуацию.

«Алексей Сергеевич очень расстроился, что охрана не вовремя отреагировала, упустили момент, и неадекват залез на сцену, пожал руку ему, обнял, и попытался как бы показать какое-то мастерство, но у него этого не получилось», - рассказал Кеосаян.

Он также заверил, что с девушкой все в порядке.

В Екатеринбурге в «Теле-клубе» во время концерта рэпера Гуфа пьяный молодой человек забрался на сцену. Затем он сделал сальто в толпу, задев ногой по голове девушке.

Екатеринбург Рэпер Гуф

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