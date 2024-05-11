Упавшую в шахту вентиляции в Москве девочку нашли без чувств

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По предварительным данным, пострадавшая не подает признаков жизни.

Ранее стало известно, что в заброшенное здание больницы забралась компания из пяти человек. Девочка 15 лет при невыясненных пока обстоятельствах упала в вентиляционную шахту.

Четверо остальных, по словам источника 360.ru, после случившегося продолжали оставаться на территории объекта.

Чтобы извлечь пострадавшую прибывшим на место специалистам нужно пробить бетонную стену и металлический короб, добавил собеседник 360.ru.