Упавшую в цистерну с химикатами кошку начали искать в Фукуяме

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По данным издания, ЧП произошло на Nomura Plating Fukuyama Factory. В резервуаре находился подогретый раствор с шестивалентным хромом, питомец мог залезть туда, чтобы погреться.

При отравлении химикатом, который отличается кислотностью и канцерогенностью, у человека нарушается дыхание, на коже появляется раздражение. Обычно специалисты работают с ним в перчатках и маске.

Жителей Фукуямы попросили не приближаться к животному в случае его обнаружения.

В конце февраля в Люберцах объявили карантин из-за бездомной кошки с бешенством.