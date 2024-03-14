14 марта 2024, 09:15

Упавшую в цистерну с химикатами кошку начали искать в Фукуяме

Unsplash
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Власти японского города Фукуяма ввели режим повышенной готовности из-за кошки, которая упала в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, а затем сбежала. Животное может представлять угрозу для людей. Об этом написало издание Asahi.

По данным издания, ЧП произошло на Nomura Plating Fukuyama Factory. В резервуаре находился подогретый раствор с шестивалентным хромом, питомец мог залезть туда, чтобы погреться.

При отравлении химикатом, который отличается кислотностью и канцерогенностью, у человека нарушается дыхание, на коже появляется раздражение. Обычно специалисты работают с ним в перчатках и маске.

Жителей Фукуямы попросили не приближаться к животному в случае его обнаружения.

В конце февраля в Люберцах объявили карантин из-за бездомной кошки с бешенством.

Япония Животные Заводы
14 марта 2024, 08:29
Пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице
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Слесарь по ремонту котельного оборудования, пострадавший при ЧС на Шагонарской ТЭЦ, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - написал Ховалыг.

По его словам, мужчина с 2022 года работал на ТЭЦ. У него остались супруга и двое детей. Региональные власти выделят семье погибшего миллион рублей, а также помогут с организацией похорон. Глава Тувы выразил соболезнования его семье и близким.

Пожар на котельной ТЭЦ произошел 6 марта, после чего случился взрыв угольной пыли. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.

Пожары Больницы Врачи Взрывы
14 марта 2024, 07:56
Принуждавшего девочек отправлять интимные фото иностранца осудили на Алтае
РИА «Новости»
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Гражданин Таджикистана на Алтае получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что принуждал девочек в возрасте от 8 до 15 лет отправлять ему интимные снимки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Иностранца признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, которые не достигли 14 лет, а также об изготовлении порнографии. По данным следствия, фигурант приехал в Москву на работу. В период с 2019 по 2021 годы он общался с девочками в Интернете.

Иностранец представлялся им ровесником, входил в доверие, а затем заставлял обмениваться интимными фото. От его действий пострадали 20 несовершеннолетних из разных регионов России.

В начале февраля в Ленобласти задержали учительницу, которая обменивалась интимными снимками со своим учеником.

Суд Дети СК РФ Таджикистан
14 марта 2024, 05:45
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на Колыме
РИА «Новости»
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Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один — погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один - погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Вертолеты Смертность МЧС РФ Авиакатастрофы
14 марта 2024, 05:01
Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в Магаданской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Вертолеты Авиакатастрофы

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