Упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера

По информации издания, следователи уже приступили к первичному осмотру обломков. Их положили на большие сани для транспортировки на берег.

Обломки вертолета нашли 5 февраля в 11 километрах от берега озера. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. В тот же день спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа.

Доставив петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, вертолет отправился в Петрозаводск, чтобы заправиться, но разбился.