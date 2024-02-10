Упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера
Вертолет Ми-8 МЧС России достали со дна Онежского озера в Карелии. Обломки воздушного судна не удавалось поднять на поверхность в течение пяти дней после крушения, сообщил сайт 78.ru.
По информации издания, следователи уже приступили к первичному осмотру обломков. Их положили на большие сани для транспортировки на берег.
Обломки вертолета нашли 5 февраля в 11 километрах от берега озера. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. В тот же день спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа.
Доставив петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, вертолет отправился в Петрозаводск, чтобы заправиться, но разбился.