Упавший в колодец с кипятком подросток на Урале получил ожоги 50% тела

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ЧП произошло вечером 26 октября во дворе одного из домов по улице 40-летия Октября в городе Екатеринбурге. По факту случившегося возбудили дело по статье 238 УК РФ, сообщили в СУ СК Свердловской области.

По версии следствия, подросток гулял вместе с другом, во дворе они увидели два канализационных колодца, накрытых остекленными рамами.

Мальчик встал на одну из таких рам, стекло треснуло и он упал в колодец , наполненный горячей водой. У подростка получилось выбраться самостоятельно. Прохожие, увидевшие это, сразу вызвали скорую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают должностных лиц, ответственных за надлежащее обслуживание коммунальной инфраструктуры. Также в рамках дела проведут судебно-медицинскую экспертизу.

В ведомстве подчеркнули, что 14-летнего пациента подключили к ИВЛ, его состояние оценивают как тяжелое.

«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о проведении операции», - заключили в пресс-службе.