Упавший в колодец с кипятком подросток на Урале получил ожоги 50% тела
Подросток, упавший в колодец с кипятком в Екатеринбурге, получил ожоги 50-55% площади тела, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Сейчас он находится в реанимации в детской городской клинической больнице № 9.
ЧП произошло вечером 26 октября во дворе одного из домов по улице 40-летия Октября в городе Екатеринбурге. По факту случившегося возбудили дело по статье 238 УК РФ, сообщили в СУ СК Свердловской области.
По версии следствия, подросток гулял вместе с другом, во дворе они увидели два канализационных колодца, накрытых остекленными рамами.
Мальчик встал на одну из таких рам, стекло треснуло и он упал в колодец , наполненный горячей водой. У подростка получилось выбраться самостоятельно. Прохожие, увидевшие это, сразу вызвали скорую помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают должностных лиц, ответственных за надлежащее обслуживание коммунальной инфраструктуры. Также в рамках дела проведут судебно-медицинскую экспертизу.
В ведомстве подчеркнули, что 14-летнего пациента подключили к ИВЛ, его состояние оценивают как тяжелое.
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Решается вопрос о проведении операции», - заключили в пресс-службе.