Упавший с высотки фрагмент штукатурки рассек голову екатеринбурженке

По словам пострадавшей, это произошло 7 апреля рядом с 26-этажным домом в переулке Сызранском, 17. Женщина шла выбрасывать мусор в тот момент, когда с фасада дома ей на голову упал фрагмент штукатурки. В итоге ей рассекло голову. Она призналась, что кровь «полилась как из ведра».

Очевидец происшествия отвез пострадавшую в больницу. Женщине диагностировали ушиб теменной области головы. В диспетчерской управляющей компании заявили, что уведомили ответственных об инциденте. В УК признали проблему с фасадом высотки.

Ранее в Саратове пострадал подросток, которому на голову упал обломок кирпича.