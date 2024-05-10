10 мая 2024, 17:41

Упавший с моста в Петербурге автобус извлекли из воды

РИА «Новости»
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Экстренные службы извлекли из реки Мойки автобус, который рухнул в нее около Поцелуева моста в пятницу, 10 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автобус упал в реку во время движения по Большой Морской улице. По предварительным сведениям, в салоне находились 20 человека. Пресс-служба МЧС заявляла, что погибли три человека, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.

В зоне аварии рядом с мостом установили подъемный кран, который постепенно извлек автобус из воды. Сейчас его кузов виден над водной поверхностью целиком. Работающие на месте экстренные службы перекрыли набережную Мойки в районе ДТП.

Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 02:05
Спасать пассажиров тонущего в Петербурге автобуса помогал 19-летний москвич
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге среди людей, помогающих спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался 19-летний москвич по имени Владимир. Парень сразу прыгнул в воду на помощь людям, сообщила «Фонтанка».

Владимир помогал доставать пострадавших в ДТП людей. Спустя несколько часов он сам обратился к медикам.

«Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени», - уточнило издание.

После этого его отпустили в удовлетворительном состоянии. Юноша постоянно живет в Москве, а в Санкт-Петербурге остановился в гостинице.

В спасении людей участвовали трое жителей Дагестана - Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которых на родине уже обещали представить к государственным наградам за этот мужественный поступок.

В числе добровольных спасателей, отмечает издание, узбек с киргизским паспортом Илхом Эргашев, казах Ерхан Аханов, а также три капитана катеров, оказавшихся на тот момент рядом с местом ДТП - Яна Карасева, Линара Ибатуллина и Игорь Беляев.

Ранее опубликовали список имен погибших пассажиров.

Спасатели Санкт-Петербург Молодежь Москва Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 22:43
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
РИА «Новости»
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Стали известны имена погибших жителей Петербурга после падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойка. Список опубликовали «Известия».

В списке погибших две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, - местные жители.

Согласно неофициальной информации, в ЧП погиб мужчина на виде 30–40 лет, его личность устанавливается.

В списке пострадавших указана Тамара Г. 1952 года рождения, уроженка Тверской области, Алексей Х., проживающий в Санкт-Петербурге, Дмитрий Л. 1988 года рождения, а также две неизвестные женщины, на вид которым около 60 лет.

Автобус с пассажирами упал в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Прохожие сразу же бросились в воду, чтобы спасти людей. Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru рассказал, что он смог достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб.

Санкт-Петербург Автобусы Водители Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 22:07
Человека ранили ножом на севере Москвы
РИА «Новости»
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Правоохранители выехали на улицу 8 Марта в Москве после сообщения о ножевом ранении. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«По предварительным данным, все произошло в многоэтажном доме, в квартире на 12-м этаже», - уточнил он.

На месте ЧП также работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее бывший муж набросился на жену с ножом , когда она была в примерочной торгового центра в Москве. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего сразу же задержали, суд арестовал его на время следствия.

Больницы Скорая помощь Москва
10 мая 2024, 21:55
«Прислонялся к потолку губами». Пассажир утонувшего автобуса рассказал о своем спасении
РИА «Новости»
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Пассажир автобуса № 262, который упал в Петербурге с моста в реку Мойку, рассказал о своем спасении.  Мужчин пришлось прислониться губами к потолку транспорта, чтобы забрать остатки кислорода, сообщил в интервью РЕН ТВ.

Александр Тверитнев рассказал, что ехал в автобусе со своей супругой. Он отметил, что транспорт врезался во встречный автомобиль, пробил ограждение Поцелуева моста и упал в воду.

«Салон моментально заполнился водой», - сказал он.

По словам мужчины, он держал жену за руку, но потерял ее. В автобусе было очень темно. Тогда петербуржец попытался выбить ногой стекло автобуса, но оно не поддавалось.

Потом он догадался всплыть к потолку и прильнуть к нему губами, чтобы собрать остатки воздуха. После этого Александр начал пробираться по салону по поручням.

Неожиданно появился резкий свет и его вытащили. Сейчас житель Петербурга находится в больнице и чувствует себя нормально.

Автобус с пассажирами упал в воду из-за того, что водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. По данным СК, в результате ЧП погибли семь человек.

Санкт-Петербург Больницы Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге

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