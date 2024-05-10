Упавший с моста в Петербурге автобус извлекли из воды
Экстренные службы извлекли из реки Мойки автобус, который рухнул в нее около Поцелуева моста в пятницу, 10 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».
Автобус упал в реку во время движения по Большой Морской улице. По предварительным сведениям, в салоне находились 20 человека. Пресс-служба МЧС заявляла, что погибли три человека, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.
В зоне аварии рядом с мостом установили подъемный кран, который постепенно извлек автобус из воды. Сейчас его кузов виден над водной поверхностью целиком. Работающие на месте экстренные службы перекрыли набережную Мойки в районе ДТП.