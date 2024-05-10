Упавший с моста в Петербурге автобус извлекли из воды

В Санкт-Петербурге среди людей, помогающих спасать пассажиров тонущего в Мойке автобуса, оказался 19-летний москвич по имени Владимир. Парень сразу прыгнул в воду на помощь людям, сообщила «Фонтанка».

Владимир помогал доставать пострадавших в ДТП людей. Спустя несколько часов он сам обратился к медикам.

«Врачи диагностировали у Владимира переохлаждение легкой степени и обморожение дистальных отделов нижних конечностей первой степени», - уточнило издание.

После этого его отпустили в удовлетворительном состоянии. Юноша постоянно живет в Москве, а в Санкт-Петербурге остановился в гостинице.

В спасении людей участвовали трое жителей Дагестана - Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов, которых на родине уже обещали представить к государственным наградам за этот мужественный поступок.

В числе добровольных спасателей, отмечает издание, узбек с киргизским паспортом Илхом Эргашев, казах Ерхан Аханов, а также три капитана катеров, оказавшихся на тот момент рядом с местом ДТП - Яна Карасева, Линара Ибатуллина и Игорь Беляев.

Ранее опубликовали список имен погибших пассажиров.