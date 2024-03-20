Упавший на рельсы в метро Петербурга мужчина умер в реанимации
В Санкт-Петербурге в метрополитене на пути упал мужчина. Пострадавшего привезли в больницу, но спасти его не удалось, сообщил сайт 78.ru.
По данным издания, ЧП произошло вечером 19 марта на станции метро «Невский проспект». На рельсы упал 36-летний пассажир. Сотрудники подземки вытащили его на платформу и вызвали скорую. Однако медикам не удалось спасти мужчину, он скончался в реанимационном отделении медучреждения.
Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.
Ранее машинист поезда на станции Молжаниново на севере Москвы заметил на рельсах тело молодого человека. На вид погибшему было около 20 лет.