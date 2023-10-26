Упавший на пути Московского метрополитена человек скончался

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Спасателей вызвали утром 26 октября на станцию метро «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии. Человек упал на пути. По словам источника, он не выжил.

На северо-западном участке увеличили интервал движения поездов , а спустя время остановили. Составы не ездили от «Спартака» до «Улицы 1905 года». К 06:40 движение перезапустили, а около семи часов утра объявили о восстановлении графика.

Движение поездов по фиолетовой ветке Московского метрополитена возобновили. Упавший на пути человек скончался, сообщил источник «360».