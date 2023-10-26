Упавший на пути Московского метрополитена человек скончался
Движение поездов по фиолетовой ветке Московского метрополитена восстановили. Упавший на пути человек скончался, сообщил источник «360».
Спасателей вызвали утром 26 октября на станцию метро «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии. Человек упал на пути. По словам источника, он не выжил.
На северо-западном участке увеличили интервал движения поездов , а спустя время остановили. Составы не ездили от «Спартака» до «Улицы 1905 года». К 06:40 движение перезапустили, а около семи часов утра объявили о восстановлении графика.
Движение поездов по фиолетовой ветке Московского метрополитена возобновили. Упавший на пути человек скончался, сообщил источник «360».