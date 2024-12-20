Упавшему под поезд в столичном метро пассажиру отрезало ухо и левую кисть

По его данным, пассажир упал с платформы и угодил под состав. Его уже достали из-под поезда. Пострадавший лишился уха и кисти руки. На место происшествия вызвали врачей и спасателей.

Как отметили в Дептрансе , из-за случившегося были временно увеличены интервалы прибытия и отбытия составов на Сокольнической линии, однако движение уже в графике.

Ранее похожий случай произошел в ноябре. Женщина попала под поезд на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Ее достали из-под состава и передали медикам.

В октябре другая женщина попала под поезд в московском метро. Из-за ЧП приостанавливали движение поездов от станции «Орехово» до «Красногвардейской».