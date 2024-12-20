20 декабря 2024, 09:16

Упавшему под поезд в столичном метро пассажиру отрезало ухо и левую кисть

Телеканал «360»
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Человек попал под поезд на одной из станций Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пассажир упал с платформы и угодил под состав. Его уже достали из-под поезда. Пострадавший лишился уха и кисти руки. На место происшествия вызвали врачей и спасателей.

Как отметили в Дептрансе , из-за случившегося были временно увеличены интервалы прибытия и отбытия составов на Сокольнической линии, однако движение уже в графике.

Ранее похожий случай произошел в ноябре. Женщина попала под поезд на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии. Ее достали из-под состава и передали медикам.

В октябре другая женщина попала под поезд в московском метро. Из-за ЧП приостанавливали движение поездов от станции «Орехово» до «Красногвардейской».

Спасатели Поезда Метро
20 декабря 2024, 09:05
Бывший хоккеист «Металлурга» избил полицейского в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Экс-хоккеист новокузнецкого клуба «Металлург» Алексей Яценко избил свою знакомую и полицейского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, драка произошла в городе Амурск Хабаровского края в ночь на 19 декабря. Спортсмен выпивал спиртные напитки вместе со своей знакомой. В какой-то момент девушка вызвала полицию и заявила, что Яценко ее избил, пояснил собеседник Shot.

Когда правоохранитель приехал к квартире, бывший хоккеист, по информации канала, с порога набросился на него и около пяти раз ударил по лицу.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Сообщается, что после случившегося Яценко задержали.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела», - добавил источник Shot.

Ранее красноярского депутата и экс-бойца ММА приговорили к 160 часам работ за драку. Он избил мужчину, с которым не поделил дорогу. Пострадавший получил сотрясение мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественные синяки и кровоподтеки. Бывший спортсмен свою вину не признал.

Драки Спортсмены Аресты Полиция
20 декабря 2024, 07:21
Военный комиссариат подтвердил гибель 5 дезертиров при пожаре в Якутске
Freepik
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Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) подтвердил смерть пятерых дезертиров при пожаре в Якутске. Об этом сообщил оперштаб региона.

Пожар случился в изоляторе, где содержат военных, которые самовольно пытались оставить части. Семь человек пострадали из-за происшествия, пятеро погибли. Их личности устанавливают.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы», - заявили в оперштабе.

Как отметил Telegram-канал Baza , пожар случился вечером накануне. Огонь быстро распространялся, пламя тушили три часа.

Ранее в штрафном изоляторе тюрьмы в Кабардино-Балкарской Республике осужденные устроили бунт. Они потребовали ослабить режим содержания и в качестве протеста подожгли матрасы в камерах.

Якутия Пожары Военные Протесты Тюрьмы
20 декабря 2024, 07:09
Лошадь загорелась на Триумфальных воротах на западе Москвы
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Утром 20 декабря на Триумфальных воротах в Москве загорелась инсталляция лошади. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло на площади Победы. На место ЧП прибыли спасатели и зафиксировали открытое горение на площади в один квадратный метр. Причина происшествия выясняется.

Два дня назад колокольню Троице-Сергиевой лавры охватил пожар.

Пожары МЧС РФ Москва
20 декабря 2024, 04:15
В изоляторе для дезертиров в Якутии произошел смертельный пожар
РИА «Новости»
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В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба оперштаба Республики Саха (Якутии).

«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», - сообщил представитель военного комиссариата.

Семь арестантов попали в больницу с отравлением дымом. Еще пятеро погибли, их личности устанавливаются. К месту происшествия выехали представители профильных служб, которым предстоит выяснить причину возгорания.

В Мичуринском муниципальном округе в Тамбовской области 19 декабря произошел крупный пожар из-за атаки беспилотником. Огнеборцы локализовали его на площади 105 квадратных метров.

Якутия Пожары Военные СИЗО

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