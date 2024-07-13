Упавшего в яму строителя засыпало землей на востоке Москвы

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В Ставрополье спасатели полностью потушили пожар в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь уничтожил девять построек, еще три здания частично пострадали. Пожарные не допустили распространения на более чем 30 строений.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

Пожар вспыхнул в садовом товариществе «Ветерок» на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение огня осложняла жаркая и ветреная погода.

В начале июня в Ставрополье электрический чайник едва не спалил квартиру. Избежать последствий помогли соседи и сотрудники пожарной службы.