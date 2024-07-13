Упавшего в яму строителя засыпало землей на востоке Москвы
Рабочий провалился в четырехметровую яму на территории поликлиники в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло на Амурской улице. Мужчину засыпало землей, он потерял сознание. Строители вытащили пострадавшего еще до приезда экстренных служб.
«Рабочие при помощи подъемного механизма извлекли мужчину на поверхность», - указал источник.
Прибывшие на место спасатели на спинальном щите погрузили строителя в машину скорой.
«Транспортировали мужчину в карету скорой помощи, оказываются реанимационные действия», - добавил собеседник издания.
Ранее трое рабочих пострадали из-за обрушения строительных лесов на ВДНХ. Мужчины упали с высоты семи-восьми метров в парке, рядом с фонтаном «Дружба народов».