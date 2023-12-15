Упавшее дерево раздавило человека в Ростове-на-Дону

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которым осталось только констатировать смерть. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. Причину смерти пассажира выяснят в ближайшее время.
По информации СМИ , 71-летний житель Выборга скончался в кафе «Березка», расположенном на третьем этаже аэропорта.
Несколько недель назад пенсионер умер на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру, который прибыл в аэропорт Внуково, однако им не удалось спасти жизнь мужчине.
Рептилия, которая оказалась маисовым полозом, была испугана, но жива. Пока неизвестно, как она попала на улицу. Возможно, ее кто-то выбросил или потерял.
На место происшествия выехали специалисты, которые заберут змею.
В начале месяца агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме на Чертановской улице. Как она оказалась в квартире, не уточнялось.