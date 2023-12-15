15 декабря 2023, 20:51

Упавшее дерево раздавило человека в Ростове-на-Дону

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Упавшее дерево раздавило человека, ЧП произошло в Ростове-на-Дону в Нахичевани, где выпавший снег вызвал обледенение крон. Об этом написал Telegram-канал Privet-Rostov.ru.

Погода Снегопад
15 декабря 2023, 21:22
Около 700 тысяч потребителей остались без электричества на юге России из-за непогоды
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Электроснабжение в ряде регионов юга России пострадало из-за серьезного ухудшения погодной обстановки. Без света остались около 700 тысяч потребителей, сообщило Минэнерго РФ в Telegram-канале.

Электричество Погода Коммунальные аварии
15 декабря 2023, 19:58
«Истерика была». Ритуальное бюро доставило жителям Кузбасса тело чужой бабушки
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Похоронное бюро в городе Таштаголе Кемеровской области привезло местным жителям труп чужого человека вместо их покойной бабушки. Подробности случившегося «360» рассказала внучка умершей Ольга.

Скандалы Россия
15 декабря 2023, 19:04
Пенсионер умер в аэропорту Пулково в ожидании рейса в Москву
РИА «Новости»
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге умер пассажир, ожидавший самолета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которым осталось только констатировать смерть. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. Причину смерти пассажира выяснят в ближайшее время.

По информации СМИ , 71-летний житель Выборга скончался в кафе «Березка», расположенном на третьем этаже аэропорта.

Несколько недель назад пенсионер умер на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру, который прибыл в аэропорт Внуково, однако им не удалось спасти жизнь мужчине.

Самолеты Москва 2023
15 декабря 2023, 18:39
Змею в коробке нашли на улице в Москве
Freepik
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Прохожий нашел живую змею в коробке у остановки на Беловежской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Рептилия, которая оказалась маисовым полозом, была испугана, но жива. Пока неизвестно, как она попала на улицу. Возможно, ее кто-то выбросил или потерял.

На место происшествия выехали специалисты, которые заберут змею.

В начале месяца агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме на Чертановской улице. Как она оказалась в квартире, не уточнялось.

Животные Москва 2023

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