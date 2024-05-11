Упавшая в вентиляционную шахту в Москве девочка погибла

По имеющейся информации, девочку нашли на уровне первого этажа. Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Известно, что в заброшенное здание на Давыдковской улице она залезла не одна - с ней было еще четверо подростков. Всем по 15 лет.

Собеседник 360.ru обратил внимание, что летом 2017 года здесь погибла 17-летняя девушка. Она тоже упала в шахту вентиляции.