14 января 2025, 22:46

Упавшая наледь убила женщину в Петрозаводске

Читайте нас в: Google Новости

Жительница Петрозаводска погибла после того, как на нее с крыши школы упала наледь. Возбуждено уголовное дело по факту ее гибели, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Карелия.

Снежная наледь упала с крыши школы № 6 на улице Советской, когда 55-летняя женщина выходила из здания.

«[Она] скончалась на месте от полученных телесных повреждений», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело. В школу прибыла оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают сотрудников школы и очевидцев. Причину гибели женщины установят в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Погибшая была сотрудником юридического колледжа, который находится в здании школы. После гибели женщины мэр города Инна Колыхматова обратилась к собственникам зданий и управляющим компаниям с просьбой очистить кровли и удалить сосульки, сообщило издание Daily Карелия.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина получил травму головы в результате падения наледи с крыши.

Смертность Уголовное дело Видео Женщины Следственный комитет России Республика Карелия
14 января 2025, 21:35
Более 500 человек эвакуировали из кинотеатра на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Кинотеатр «Синема Парк», расположенный на западе Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Из здания вывели более 500 человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Кинотеатр находится на Багратионовском проезде.

«В общий чат всех кинотеатров поступило сообщение 20 минут назад о том, что в кинотеатре „Синема Парк“ находится взрывчатка под сидением», - сообщил источник.

Дополнительной информации пока не поступало.

Ранее в столице возбудили уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Нижнекамск - Москва, который сообщил экипажу об угрозе взрыва. В ходе проверки пассажирского лайнера взрывчатку не обнаружили, дезинформатора задержали.

Кино Взрывы Эвакуации Москва
14 января 2025, 20:52
Течение Оби унесло провалившегося под лед школьника в Сургуте
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Вышедшие на лед Оби четвероклассники одной из школ Сургута провалились в воду. Одного мальчика успели достать свидетели происшествия, а второго унесло течение реки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что дети вышли на лед около речного порта и проигнорировали запрещающую табличку.

В региональном СК завели уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что дети вышли на лед в минувший понедельник, 13 января.

«Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», - добавили следователи.

По данным «Сургутинформтв» , к поискам тела ребенка спасатели подключили девять водолазов и беспилотник. За первый день специалисты обследовали 250 квадратных метров акватории реки. Работу спасателей осложнил тонкий лед и бурное течение.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Сургута Андрей Рачев объяснил, что около речного порта ледяной покров особенно тонкий за счет спуска теплой воды из водохранилища гидроэлектростанции.

«Вдоль берега образовалась полынья. Соответственно, лед намного тоньше. В некоторых участках это открытая вода. Тем самым это затрудняет проведение водолазных работ», - подчеркнул он.

На минувшей неделе под лед озера Кончезера в Карелии провалилась группа туристов из 11 человек на снегоходах. Среди пострадавших оказались трое детей. Все они выбрались из воды самостоятельно.

Спасатели Уголовное дело ХМАО Дети Реки
14 января 2025, 20:48
Двое мужчин жестоко избили пенсионера в Рыбинске за замечание о громкой музыке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Рыбинске двое мужчин накинулись с кулаками на пенсионера, который сделал им замечание о громкой музыке. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах мужчины вышли из авто и принялись избивать пожилого мужчину. Когда пенсионер упал на асфальт, в него полетели камни. После этого нападавшие сели в машину и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области отметили, что начали проверку по факту случившегося. Информации о состоянии потерпевшего нет.

Во Владивостоке водитель иномарки избил 65-летнего пенсионера на пешеходном переходе в Ленинском районе, когда тот случайно задел его машину. Пострадавшему диагностировали перелом.

Пенсионеры Мужчины Избиения
14 января 2025, 19:02
Администрация Салехарда проверит детский сад после застолья воспитателей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Департамент образования администрации Салехарда начал служебную проверку детского сада, чьи сотрудники во время тихого часа устроили вечеринку с алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ведомстве уточнили, что сотрудники дошкольного учреждения устроили застолье в группе «Солнышко» детского сада «Росинка».

Исполняющий обязанности начальника департамента образования Василий Зеленов подчеркнул, что проведет встречу с педагогическими составом и родителями.

«Спиртное в детском учреждении - очевидно, из ряда вон и снисхождения здесь не будет», - пообещал чиновник.

В департаменте образования подчеркнули что взяли под контроль ситуацию в детском саду и угрозы безопасности воспитанникам нет.

Мать девочки, которая ходила в группу «Солнышко» салехардского детского сада рассказала 360.ru, что родительский комитет уже встречался с сотрудниками дошкольного учреждения, которые своей вины не признали.

Она пояснила, что единственным доказательством застолья с алкоголем стало видео со столом, на котором стояли бутылки. Но никто из участников попойки в кадр не попал.

Собеседница 360.ru добавила, что воспитатели заявили, что никто ничего не пил и никаких противозаконных действий не совершал. Но из-за того, что спящих детей оставили без присмотра, она обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку с изъятием записей с камер видеонаблюдения.

Дети Алкоголь Россия Чиновники Детские сады

Новости по теме