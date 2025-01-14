Упавшая наледь убила женщину в Петрозаводске

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Вышедшие на лед Оби четвероклассники одной из школ Сургута провалились в воду. Одного мальчика успели достать свидетели происшествия, а второго унесло течение реки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что дети вышли на лед около речного порта и проигнорировали запрещающую табличку.

В региональном СК завели уголовное дело для выяснения всех обстоятельств происшествия. В пресс-службе ведомства уточнили, что дети вышли на лед в минувший понедельник, 13 января.

«Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», - добавили следователи.

По данным «Сургутинформтв» , к поискам тела ребенка спасатели подключили девять водолазов и беспилотник. За первый день специалисты обследовали 250 квадратных метров акватории реки. Работу спасателей осложнил тонкий лед и бурное течение.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Сургута Андрей Рачев объяснил, что около речного порта ледяной покров особенно тонкий за счет спуска теплой воды из водохранилища гидроэлектростанции.

«Вдоль берега образовалась полынья. Соответственно, лед намного тоньше. В некоторых участках это открытая вода. Тем самым это затрудняет проведение водолазных работ», - подчеркнул он.

На минувшей неделе под лед озера Кончезера в Карелии провалилась группа туристов из 11 человек на снегоходах. Среди пострадавших оказались трое детей. Все они выбрались из воды самостоятельно.