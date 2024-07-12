«Смотрю, самолет оттуда выходит. Он как бы так опускается. Думаю, садиться что ли собирается? [Там] провода. Он поднялся и за этим леском и упал. И все. Взрыв и дым. Минут через 10 вертолет прилетел, еще один самолет <…> Жалко людей, погибли», - рассказал местный житель.

Ранее о подробностях авиакатастрофы рассказал другой очевидец ЧП. По ее словам, непосредственно перед крушением самолет стал издавать необычные звуки, потом начал снижаться и задымился. Пассажирский лайнер потерпел крушение днем 12 июля.