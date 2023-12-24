Уничтоженную огнем автостоянку в Чите показали на видео
Пожар на автомобильной стоянке произошел в Чите, огонь уничтожил 30 машин и нежилой двухквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.
ЧП случилось на улице Костюшко-Григоровича. Прибывшие на место спасатели ликвидировали распространение огня на площади 700 квадратных метров.
О пострадавших или погибших ведомство не сообщало. На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли специалисты испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора, они установят причины произошедшего.
Краевой главк Следственного комитета и региональная прокуратура пока не прокомментировали случившееся.
В марте спасатели затушили пожар, возникший в салоне грузового автомобиля в Богородском городском округе во время автостоянки. Причиной ЧП стало короткое замыкание , водитель не пострадал.