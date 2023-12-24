24 декабря 2023, 10:22

Уничтоженную огнем автостоянку в Чите показали на видео

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Пожар на автомобильной стоянке произошел в Чите, огонь уничтожил 30 машин и нежилой двухквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.

ЧП случилось на улице Костюшко-Григоровича. Прибывшие на место спасатели ликвидировали распространение огня на площади 700 квадратных метров.

О пострадавших или погибших ведомство не сообщало. На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли специалисты испытательной пожарной лаборатории и государственного пожарного надзора, они установят причины произошедшего.

Краевой главк Следственного комитета и региональная прокуратура пока не прокомментировали случившееся.

В марте спасатели затушили пожар, возникший в салоне грузового автомобиля в Богородском городском округе во время автостоянки. Причиной ЧП стало короткое замыкание , водитель не пострадал.

Пожары МЧС РФ Видео Машины
24 декабря 2023, 05:55
Пассажир рейса Шымкент — Алма-Ата открыл аварийную дверь, не дожидаясь высадки
РИА «Новости»
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Нетерпеливый пассажир, летевший рейсом Шымкент — Алма-Ата авиакомпании FlyArystan, самостоятельно открыл эвакуационную дверь, чтобы покинуть самолет. Об этом в своем Telegram-канале портал Elitar.kz.

«Обычно в таких ситуациях авиакомпания подает в суд для возмещения средств, которые уходят на установку двери», - заявили в комитете гражданской авиации Казахстана.

Мужчину передали полиции.

По этому факту проведут расследование, причем не только в отношении пассажира. Службы аэропорта, ответственные за подачу автотрапа, тоже проверят.

Как отметило издание, пассажиров могли долгое время не выпускать из самолета, поэтому мужчина и попытался сделать это самостоятельно.

Ранее две россиянки устроили истерику на борту вылетавшего с Пхукета самолета, задержав на 2,5 часа вылет рейса. Они жаловались на духоту в салоне самолета, в котором находилось около 300 пассажиров, причем снимали все на телефон.

Нетерпеливый пассажир, летевший рейсом Шымкент - Алма-Ата авиакомпании FlyArystan, самостоятельно открыл эвакуационную дверь, чтобы покинуть самолет. Об этом в своем Telegram-канале портал Elitar.kz.

Казахстан Самолеты
23 декабря 2023, 22:49
Новогодняя елка сгорела в химкинском парке
Unsplash
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Новогодняя елка загорелась в сквере имени Марии Рубцовой в Химках в Подмосквье. Об этом сообщил Telegram-канал «Химки Онлайн».

«По предварительной информации, семья зажигала бенгальские огни», - уточнил канал.

О пострадавших не сообщили. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы загорелась елка. Жильцы смогли справиться с огнем самостоятельно. Трех человек эвакуировали. В результате ЧП пострадавших мужчину, женщину и ребенка экстренно увезли в больницу.

До этого начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов напомнил жителям Солнечногорска о правилах пожарной безопасности в преддверии зимних праздников. Он рассказал, как правильно наряжать елку и использовать пиротехнические изделия.

По его словам, фейерверки и салюты должны быть сертифицированы, а упаковка без повреждений. Покупать можно только в специализированных магазинах и использовать согласно инструкции.

Пожары Химки Москва 2023
23 декабря 2023, 20:44
Водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД
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Авария произошла на 49-м километре внешней стороны МКАД. В ДТП с тремя автомобилями погибли два человека, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

По данным источника «360», Great Wall после столкновения перелетел через бетонное ограждение на другую сторону МКАД и загорелся.

После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружили тела водителя и пассажира. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Правоохранители перекрыли по одной полосе с внешней и внутренней стороны. На месте также работают сотрудники экстренных служб.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. В результате аварии погибли водитель и пассажир пикапа.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП Москва 2023
23 декабря 2023, 20:16
Автобус со школьниками перевернулся под Ярославлем
РИА «Новости»
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Автобус со школьниками из Владимирской области опрокинулся в Ярославской области. Дети ехали на экскурсию в сопровождении взрослых, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло около 10:20 в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В этот момент в салоне ехали 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. В результате аварии двое взрослых получили травмы, их госпитализировали. Одному диагностировали черепно-мозговую травму, а другому - ушиб плеча.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале , остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе.

В пятницу, 22 декабря, двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Ростовской области. Легковушка Volkswagen Polo врезалась в грузовик MAN.

Дети МВД РФ ДТП

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