Уничтожение летевшего на Москву беспилотника попало на видео
Утром 17 марта средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Telegram-канал Shot опубликовал видео уничтожения дрона в Домодедове.
По данным издания, беспилотники начинили стальными поражающими элементами. Обломки летательного аппарата противника рухнули между двумя складами.
В столичных аэропортах вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О ЧП также сообщал мэр Москвы Сергея Собянин. Он указывал, что в результате атаки никто не пострадал.
В ночь на воскресенье, 17 марта, российские системы ПВО ликвидировали 35 украинских беспилотников в разных регионах страны, в том числе четыре - в Московской области.