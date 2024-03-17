17 марта 2024, 17:14

Уничтожение летевшего на Москву беспилотника попало на видео

РИА «Новости»
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Утром 17 марта средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Telegram-канал Shot опубликовал видео уничтожения дрона в Домодедове.

По данным издания, беспилотники начинили стальными поражающими элементами. Обломки летательного аппарата противника рухнули между двумя складами.

В столичных аэропортах вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. О ЧП также сообщал мэр Москвы Сергея Собянин. Он указывал, что в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 17 марта, российские системы ПВО ликвидировали 35 украинских беспилотников в разных регионах страны, в том числе четыре - в Московской области.

Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
17 марта 2024, 16:54
Мощный пожар разгорелся на складе автозапчастей во Владивостоке
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидируют мощный пожар во Владивостоке. Загорелся склад автозапчастей. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места ЧП.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Спасатели проводят разборку и проливку конструкций.

«На месте работают 39 специалистов и семь единиц техники», - уточнили в МЧС.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания, в министерстве не сообщили.

Накануне, 16 марта, в Москве загорелся строящийся дом на Алтуфьевском шоссе. Огонь охватил стройматериалы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. «360» опубликовал видео с места происшествия.

Похожее ЧП произошло 14 марта в Твери. Там также вспыхнуло помещение в недостроенном доме. В результате возгорания никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Владивосток
17 марта 2024, 11:03
Трактор насмерть задавил мужчину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Останкинском районе Москвы трактор откатился назад и зажал у ворот мужчину, сообщил источник «360». По предварительным данным, он погиб.

ДТП произошло на Прудовом проезде возле дома № 10. Мужчина, попавший под колеса трактора, потерял сознание.

«Предварительно, погиб», - отметил собеседник «360».

На место ЧП выехали полиция и скорая помощь. Официально данные о произошедшем не подтверждали.

ДТП Москва
17 марта 2024, 10:55
Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в работе утром 17 марта
РИА «Новости»
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Утром 17 марта в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 17 марта на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», - указал он.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, заключил представитель Росавиации.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Домодедово. В Минобороны уточнили, что дрон сбили дежурные силы ПВО около 10:15.

Кроме того, минувшей ночью и утром 17 марта ведомство опубликовало данные о 35 уничтоженных БПЛА над несколькими регионами России, четыре из них сбили над Подмосковьем (данные на 07:07).

Авиация
17 марта 2024, 10:28
Атаку летевшего к Москве беспилотника отразили в Домодедове
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны отразили в городском округе Домодедово атаку беспилотника, который следовал по направлению к Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - уточнил он.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В Минобороны также опубликовали данные об уничтоженном БПЛА самолетного типа над территорией Московской области. По информации ведомства, попытку противника совершить террористическую атаку дежурные средства ПВО пресекли в 10:15.

Ранее в министерстве сообщали об уничтожении 35 беспилотников в течение минувшей ночи и утра 17 марта. Четыре из них ликвидировали над территорией Подмосковья.

Беспилотники Москва

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