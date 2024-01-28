Унесшая жизни двух людей авария в Находке попала на видео

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По данным полиции Приморского края, 27-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением. Он столкнулся с автомобилями Toyota Belta и Nissan Note.

Жертвами аварии стали 30-летний водитель Toyota Belta и его 29-летняя пассажирка. Находившийся за рулем Toyota Mark II получил травмы. Также пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota Belta и водитель Nissan Note. Их доставили в больницу. Ребенок находится в реанимации.

Правоохранители не выявили признаков опьянения у водителя Toyota Mark II. Следователь СО ОМВД России по Находке возбудил уголовное дело по факту случившегося. Полицейские установят обстоятельства ДТП.

Ранее уголовное дело по факту аварии с участием автобуса возбудили в Краснодарском крае. Жертвами ДТП стали пять человек.

В ролике видно, как один из легковых автомобилей на большой скорости вылетел на встречку, протаранив другие авто. Один из автомобилей получил крайне сильные повреждения.