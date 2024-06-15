15 июня 2024, 02:39

Унесло течением. Двое подростков пропали во время купания на реке Урал

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели ищут двоих подростков, которые могли утонуть в реке Урал. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области в Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, на реке мальчики купались. На вид им 13-14 лет. По предварительной информации, из-за сильного течения подростки не смогли выплыть.

«В настоящий момент сотрудники МЧС России обследуют акваторию и береговую линию. Также для оказания помощи родным мальчиков на месте работают психологи чрезвычайного ведомства», - заявила пресс-служба в публикации.

Ранее уполномоченный по защите прав детей в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей внимательнее наблюдать за детьми у водоемов. С начала года в Подмосковье утонули уже пять несовершеннолетних.

Урал Дети Россия Реки
15 июня 2024, 00:31
Водители в Коврове придумали криминальный бизнес на дорожных ямах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда».

«Некоторые водители пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», - процитировали его слова в издании.

По данным Волкова, местные автомобилисты, когда попадают в яму и повреждают машину, заказывают экспертизу у пристрастных экспертов. Специалист предоставляет отчет о повреждении половины ходовой части транспортного средства. Дело доходит до суда, где якобы потерпевший требует с управления городского хозяйства сумму на ремонт - 200-400 тысяч.

«Сейчас мы уходим в судебную экспертизу, которая выявляет: сумма ремонта - всего 20 тысяч. Все остальное - попытка расхищения казны. В Коврове, как выяснилось, это уже практически бизнес, причем бизнес преступный», - отметил Волков.

Он отметил, что нужно жестко реагировать на такие происшествия.

Ранее двое сотрудников автомойки в Москве угнали машину клиентки и начали таксовать. В итоге подозреваемых задержали правоохранители.

Суд Бизнес Машины Водители
14 июня 2024, 23:35
Машина задымилась и раздался взрыв. СК завел дело о покушении на офицера в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жизнь заместителя командира воинской части Вадима Собеского в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба - первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский», - отметили в ведомстве.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

По информации сайта Lenta.ru , автомобиль, на котором передвигался военный, задымился. Офицер успел покинуть машину до того, как раздался взрыв. Мужчина не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке, в результате которой оператор Валерий Кожин скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.

Уголовное дело Военные Взрывы Россия Машины Следственный комитет России
14 июня 2024, 23:00
Трамвай насмерть переехал человека в Южном Медведково
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Трамвай совершил наезд на человека в Южном Медведково, мужчина скончался на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.

Приехавшие спасатели и медики не смогли извлечь пострадавшего из-под вагона, человек не подавал признаки жизни. Мужчину зажало передней тележкой, сообщил источник.

Движение по одному пути заблокировали. Позже источник сообщил, что человека вытащили из-под вагона. Мужчина скончался.

Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС

Спасатели Мужчины Москва
14 июня 2024, 21:47
Горящий посреди дороги на западе Москвы каршеринг попал на видео
Читайте нас в: Google Новости
Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Источник 360.ru сообщил, что сотрудники ДПС перекрыли две полосы из трех в сторону Большой Филевской.

Машина каршеринга загорелась посреди дороги. Очевидцы выразили опасение, что она может взорваться.

По словам источника, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. Разлива топлива нет, отметил собеседник издания.

Страшное ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек , в том числе двоих детей. Пострадавшим оказывают помощь.

ДТП Дороги Запад Каршеринг Москва

Новости по теме