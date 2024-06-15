Унесло течением. Двое подростков пропали во время купания на реке Урал

Как рассказали очевидцы, на реке мальчики купались. На вид им 13-14 лет. По предварительной информации, из-за сильного течения подростки не смогли выплыть.

«В настоящий момент сотрудники МЧС России обследуют акваторию и береговую линию. Также для оказания помощи родным мальчиков на месте работают психологи чрезвычайного ведомства», - заявила пресс-служба в публикации.

Ранее уполномоченный по защите прав детей в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей внимательнее наблюдать за детьми у водоемов. С начала года в Подмосковье утонули уже пять несовершеннолетних.