Умысел или самооборона? Москвича обвинили за рефлекторный удар ножом

Один из молодых людей на следствии заявил, что обвиняемый его якобы оскорбил, а пострадавший за него вступился, из-за этого и произошла драка. Один из свидетелей со стороны обвинения заявил, что нападавший неожиданно ударил совершенно незнакомого человека.

Пострадавший мужчина с ножевым ранением провел некоторое время в больнице, рассказала собеседница издания. В начале ноября он получил компенсацию 300 тысяч рублей и написал расписку, что не имеет моральных и материальных претензий. Но потом на очной ставке заявил, что ему возместили только вред здоровью.

Обвиняемому дважды продлевали срок содержания под стражей. Новое заседание назначено на 28 февраля. Родственники собираются добиваться, чтобы действия обвиняемого признали самообороной.

Родственники обвиняемого считают, что это была самооборона, молодой человек рефлекторно ударил нападавшего при падении. Эту же версию выдвинула экспертиза видеозаписи.

Драка с поножовщиной Драка произошла 14 октября 2023 года. Компания из троих молодых людей вышла из ночного клуба, видимо, на разборки. Потом один из них ударил стоявшего у бордюра молодого человека, тот при падении вскинул руку, в которой был зажат нож. Это движение причинило тяжкий вред здоровью нападавшему - удар ножом пришелся в живот.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Родственники считают это самообороной.

«В Москве возле ресторана трое молодых людей вышли из заведения и направились к моему брату, который сидел на бордюре. <…> Мой брат начинает вставать с бордюра и доставать что-то, как потом оказалось, нож, который он носил с собой», - рассказала сестра обвиняемого.

После непродолжительной беседы мужчина нанес брату собеседницы несколько ударов в голову, после чего тот при падении ударил нападавшего в живот.

Нападение и защита