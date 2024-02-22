22 февраля 2024, 00:01

Умысел или самооборона? Москвича обвинили за рефлекторный удар ножом

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Сестра москвича, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, рассказала «360» обстоятельства произошедшего и подробности расследования. Мужчину арестовали после драки у ночного клуба, где на него напали трое неизвестных.

Один из молодых людей на следствии заявил, что обвиняемый его якобы оскорбил, а пострадавший за него вступился, из-за этого и произошла драка. Один из свидетелей со стороны обвинения заявил, что нападавший неожиданно ударил совершенно незнакомого человека.

Пострадавший мужчина с ножевым ранением провел некоторое время в больнице, рассказала собеседница издания. В начале ноября он получил компенсацию 300 тысяч рублей и написал расписку, что не имеет моральных и материальных претензий. Но потом на очной ставке заявил, что ему возместили только вред здоровью.

Обвиняемому дважды продлевали срок содержания под стражей. Новое заседание назначено на 28 февраля. Родственники собираются добиваться, чтобы действия обвиняемого признали самообороной.

Родственники обвиняемого считают, что это была самооборона, молодой человек рефлекторно ударил нападавшего при падении. Эту же версию выдвинула экспертиза видеозаписи.

Драка с поножовщиной Драка произошла 14 октября 2023 года. Компания из троих молодых людей вышла из ночного клуба, видимо, на разборки. Потом один из них ударил стоявшего у бордюра молодого человека, тот при падении вскинул руку, в которой был зажат нож. Это движение причинило тяжкий вред здоровью нападавшему - удар ножом пришелся в живот.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Родственники считают это самообороной.

«В Москве возле ресторана трое молодых людей вышли из заведения и направились к моему брату, который сидел на бордюре. <…> Мой брат начинает вставать с бордюра и доставать что-то, как потом оказалось, нож, который он носил с собой», - рассказала сестра обвиняемого.

После непродолжительной беседы мужчина нанес брату собеседницы несколько ударов в голову, после чего тот при падении ударил нападавшего в живот.

Нападение и защита

Драки Мужчины Полиция Москва
21 февраля 2024, 23:25
Сразу восемь детей внезапно пропали в Санкт-Петербурге
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За последние сутки сразу восемь детей пропали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, родители четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 14 до 17 лет обратились за помощью к правоохранителям - их дети исчезли. Пятеро из пропавших состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Также волонтеры рассказали, что накануне в городе пропали еще двое мальчиков 10 и 12 лет. Данные об обстоятельствах их исчезновения не раскрыли.

Ранее в Москве в Битцевском лесу пропали подростки 13 и 14 лет. Мальчики катались на ватрушках, а потом исчезли. Волонтеры «Лиза Алерт» вместе с полицейскими оперативно начали искать несовершеннолетних. В итоге их обнаружили в лесу, жизни ребят ничего не угрожает.

Неделю назад, 14 февраля, стало известно, что 11-летний школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся. Родители обратились в полицию, и ребенка начали искать.

Санкт-Петербург Дети Волонтеры Школьники Полиция
21 февраля 2024, 21:39
«Из-за какого-то участка». Появились подробности попытки подрыва машины жителя Краснодара
Пресс-служба Следственного комитета
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Задержанный за попытку подрыва машины своего двоюродного брата в Краснодаре давно конфликтовал с ним, рассказал «360» рассказал сосед пострадавшего. По его словам, за несколько дней до этого мужчине уже поджигали ворота.

Ссора из-за участка Собеседник «360» признался, что переехал в район недавно и не знает точной причины конфликта между родственниками. По его словам, ссора могла произойти из-за вопроса, связанного с недвижимостью.

«Я слышал только, что [конфликт произошел] из-за какого-то участка. А что конкретно - я не знаю», - отметил мужчина.

Краснодарец вспомнил, что это не первое происшествие, свидетелем которого он стал. Он сообщил, что за 10 дней до попытки подрыва автомобиля кто-то попытался поджечь ворота его соседа.

«Видел, что подожгли ему ворота. В прошлом году ему еще надписи [сделали] на воротах и на машине. Разрисовали все, короче. Что за надписи, я уже не помню», - указал местный житель.

«Подрывник» стал фигурантом уголовного дела Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. К счастью, от самодельной бомбы никто не пострадал.

Подозреваемого задержали после звонка супруги родственника задержанного - женщина увидела, как тот долго что-то делал с огнетушителем рядом с автомобилем. Давать комментарии она отказалась.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который пытался взорвать силовика в Лобне. Пойманного уроженца Ярославля взяли под арест по делу о теракте и госизмене.

Уголовное дело Краснодар Машины Полиция
21 февраля 2024, 21:03
Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области
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Пожар начался в Свято-Серафимовском женском монастыре в селе Татьяновка Омской области. Возгорание произошло в деревянной трапезной, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В вечернее время 21 февраля произошло возгорание деревянной трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Марьяновского района», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, информации о пострадавших не поступало. На пожар выехал прокурор Марьяновского района Александр Грициков, он проконтролирует ход проведения проверки по установлению причин возгорания.

Днем ранее в поселке Марьяновка Омской области сгорел недостроенный деревянный храм. Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Жители поселка рассказали, что хоть храм и не был достроен, но внутри было «очень красиво».

Пожары Религия
21 февраля 2024, 20:57
Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек в пожаре в Луховицах
РИА «Новости»
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После смертельного пожара в деревне Городище городского округа Луховицы возбудили уголовное дело. В результате ЧП погибли три человека, включая двоих детей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

Пожар случился утром 21 февраля. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних. Ими оказались 13-летний сын погибшей и ее пятилетний внук.

Экспертиза установила, что очаг возгорания находился на кухне, пристроенной к дому. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправной электропроводки. Криминалисты завершили осмотры и назначили пожарно-технические и медицинские экспертизы. Следователи продолжают опрашивать соседей и родственников, сообщили в ведомстве.

В Ивановской области крупный пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в селе Агрофенино.

Уголовное дело Пожары Дети Женщины Россия Луховицы

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