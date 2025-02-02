Умирали бесконечно. У пассажиров разбившегося лайнера секунды длились вечность

Люди, которые смогли спастись в авиакатастрофах, рассказывали, что для них время словно останавливалось в этот миг. По их словам, в их головах проносилась не только вся прошлая жизнь, а таже отложенные дела и планы.

«Нейропсихологи объясняют это возрастающей при стрессе активностью головного мозга», - уточнило издание.

В тот момент происходил всплеск нейронных образований, благодаря которому за сотую долю секунды обрабатывалось огромное количество информации. В покойной обстановке ее пришлось бы анализировать часами.

Издание отметило, что упавшие в реку Потомак люди начали замерзать, а одежда потянула их на дно. В холодной воде температурой +2 градуса человек проживет не более 10 минут. И это для пассажиров тоже могло продолжаться вечность.

Ранее в США водолазы достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне.