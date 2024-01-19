Умерли все пять членов семьи, пострадавших при взрыве газа в Махачкале

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме. Несмотря на все старания комбустиологов вся семья погибла», - указали в сообщении.

Взрыв газа произошел утром в четверг, 18 января, в частном доме по улице Газопроводная. После этого начался пожар. С места ЧП госпитализировали трех детей и их родители. Медики диагностировали у пострадавших сильные ожоги. В день происшествия умерли все дети, им было от двух до пяти лет. Их мать скончалась на следующий день.

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Установлено, что владельцы дома самовольно подключили шланговые соединения к газопроводной трубе, что привело к утечке газа.

По данным Минздрава Дагестана пятилетний мальчик, который скончался после взрыва газовоздушной смеси, получил 100% ожогов всего тела.