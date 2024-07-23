23 июля 2024, 10:29

Умерла пострадавшая от взрыва в Апшеронске заведующая аптеки

Пресс-служба МЧС
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Скончалась провизор, которую спасатели достали из-под завалов после взрыва бытового газа в здании ТЦ в Апшеронске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Заведующая социальной аптекой умерла в краснодарской больнице. Сотрудники МЧС вытащили 40-летнюю женщину 22 июля, она получила перелом бедра, разрыв левого колена, рваные раны и ожоги тела. Хирурги ампутировали ей стопу.

По информации издания, фармацевт не дожила несколько дней до своего 41-го дня рождения.

Взрыв в здании на улице Ворошилова произошел 22 июля. По данным Следственного комитета, ЧП произошло из-за оказания небезопасных услуг. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

По словам очевидицы, взрыв полностью уничтожил аптеку. По словам женщины, на втором этаже разрушенного здания находился офис компании, занимавшейся страхованием. Она подтвердила, что взрыв прогремел изнутри.

Видеозапись с последствиями ЧП оказалась в распоряжении 360.ru.

Краснодар Взрывы Аптеки
23 июля 2024, 10:13
Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Отрадном
РИА «Новости»
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Баллон с газом взорвался в квартире на улице Санникова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадал 40-летний мужчина.

Пострадавшего передали медикам. Подробностей о его состоянии пока нет.

Многоквартирный дон находится рядом со школой. Информация о разрушениях не поступала. Причины происшествия устанавливают специалисты.

Ранее на одной из строек в Чечне произошел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, шестеро пострадали, все в тяжелом состоянии, трое из них - в реанимации.

Газ Взрывы Москва Квартиры
23 июля 2024, 10:12
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за приближающегося смерча
РИА «Новости»
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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы формирования смерчей, а также подъема уровня воды в местных реках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По ее данным, сегодня и завтра в Сочи и Сириусе ожидают ливни с грозами и градом и усиление ветра до 18 метров в секунду. В горной зоне сошли небольшие сели. В некоторых реках вода поднялась до неблагоприятных отметок.

В четырех районах города частично ограничили купание на пляжах. Спасатели оценивают изменение обстановки и при необходимости предупреждают отдыхающих через громкоговорители.

Автодороги и объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме.

Администрация рекомендовала жителям и гостям Сочи воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или рекламными щитами и принять другие меры предосторожности.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что делать, при попадании в шторм и затягивании в воду.

Сочи Шторм
23 июля 2024, 09:44
Уголовное дело возбудили после нападения на полицейского в Кореновске
РИА «Новости»
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После нападения юноши на сотрудника полиции в Краснодарском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 21 июля в Кореновске между местными жителями произошла драка. К месту происшествия прибыли правоохранители, чтобы усмирить буйных мужчин. Но в ответ на требование прекратить конфликт 20-летний юноша набросился на полицейского.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СК.

Предположительно, драка началась после того, как один из жителей города сделал замечание приезжему - тот будучи пьяным громко включил музыку. После около 40 иностранцев напали на группу местных парней. Потасовка произошла возле школы. Происшествие возмутило жителей, они вышли на марш.

Ранее мужчина напал на полицейских , которые дежурили на Манежной площади. Агрессор использовал против них газовый баллончик и активно сопротивлялся, когда его попытались задержать. Нападавшим оказался 22-летний уроженец Ставропольского края, против него возбудили уголовное дело.

Драки Уголовное дело Мужчины Полиция Краснодарский край
23 июля 2024, 09:22
МотоТаня перед гибелью в ДТП заявляла о планах покорить Турцию
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Блогер, байкерша МотоТаня (Татьяна Озолина) заявляла о планах покорить Турцию. Девушка опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram* за четыре дня до гибели.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», - написала блогер.

О гибели МотоТани стало известно ночью 23 июля. Участниками ДТП стали как минимум два человека. По предварительным данным, байкерша каталась в компании других мотоциклистов и не справилась с управлением.

Последняя запись в Telegram-канале Озолиной была сделана утром 22 июля: «Бодрое измирское утро». За жизнью байкерши на YouTube следили около двух миллионов подписчиков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Турция ДТП

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