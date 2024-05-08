Умерла обвинявшая мужа-депутата в избиениях москвичка

По данным канала, женщину обнаружили мертвой 6 мая. В начале года она сломала плечо, несколько месяцев ее мучили сильные боли.

В день своей смерти женщина якобы заснула, дети накрыли ее одеялом и ушли на улицу. А когда вернулись, мать не проснулась. Точные причины ее гибели пока не известны, их установит судмедэкспертиза.

В феврале 42-летняя москвичка обвинила супруга в избиении. Муж якобы злился из-за того, что жена не справлялась домашними делами из-за сломанной руки. Женщина жаловалась и на случай, когда депутат набросился на жену и оттаскал ее за волосы. Это только усугубило травму плеча.

После конфликта она написала заявление в полицию. Однако под нажимом коллег супруга забрала его.

Ранее житель Салавата избил подругу до смерти, а потом обнимался с телом в квартире. Мужчину арестовали.