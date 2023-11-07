Умерла гример «Мосфильма» Людмила Раужина
Художник-гример «Мосфильма» Людмила Раужина, которая проработала на киностудии более 50 лет, умерла. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В «Мосфильме» выразили соболезнования родным и близким художницы.
«На 74-м году жизни ушла из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, художник-гример киностудии „Мосфильм“ Людмила Раужина», - отметили в киностудии.
Людмила Раужина устроилась на «Мосфильм» в 1968 году. Она начинала в гримерном цехе на позиции подмастерья. Будущий гример работала с постижерными изделиями - шиньонами, париками, накладками, бородами, усами и прочим.
Талант и трудолюбие женщины довольно скоро заметила и оценила именитый гример Нина Тихомирова. Именно она и позвали Раужину в качестве помощницы на картину «Чайковский» (1970) режиссера Игоря Таланкина.
Раужина посвятила свою жизнь киностудии, вкладывая все свои знания и умения. Она работала с известными режиссерами: Марленом Хуциевым, Элемом Климовым, Владимиром Наумовым и другими мастерами кино.