Умерла гример «Мосфильма» Людмила Раужина

В «Мосфильме» выразили соболезнования родным и близким художницы.

«На 74-м году жизни ушла из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, художник-гример киностудии „Мосфильм“ Людмила Раужина», - отметили в киностудии.

Людмила Раужина устроилась на «Мосфильм» в 1968 году. Она начинала в гримерном цехе на позиции подмастерья. Будущий гример работала с постижерными изделиями - шиньонами, париками, накладками, бородами, усами и прочим.

Талант и трудолюбие женщины довольно скоро заметила и оценила именитый гример Нина Тихомирова. Именно она и позвали Раужину в качестве помощницы на картину «Чайковский» (1970) режиссера Игоря Таланкина.

Раужина посвятила свою жизнь киностудии, вкладывая все свои знания и умения. Она работала с известными режиссерами: Марленом Хуциевым, Элемом Климовым, Владимиром Наумовым и другими мастерами кино.