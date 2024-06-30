Умер юный сын помощника президента России Дмитрия Калимулина

Смерть наступила 29 июня.

«Ушел из жизни студент первого курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», - говорится в сообщении юрфака.

Там добавили, что Александр родился в Москве, со школьных времен мечтал поступить в МГУ, хотел изучать обществознание и право и уже с девятого класса участвовал во всероссийских олимпиадах. Парень победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву в столице. В свободное время он любил заниматься спортом, играть на барабанах.

Прощание со студентом пройдет 3 июля, время и место назовут 1 июля.

В публикации юрфака о родителях Александра информации нет, а на сайте Кремля сообщается лишь, что Дмитрий Калимулин женат, и у него есть сын.

Ранее студент из Костромской области скончался от ботулизма.

Умер первокурсник юридического факультета МГУ Александр Калимулин, сообщили на сайте факультета.

По данным РИА «Новости» , речь идет о сыне помощника президента России Дмитрия Калимулина.