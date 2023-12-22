Умер ведущий «Радионяни» Александр Левенбук

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«Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел», - рассказали в театре.

Артист скончался в ночь на 22 декабря. Ему было 90 лет. Точная причина его смерти неизвестна.

Александр Левенгук запомнился зрителям как ведущий программы «Радионяня», в которой он вместе с Александром Лившицем рассказывал детям правила математики, грамматики и хорошего поведения. Он сотрудничал также с Аркадием Хайтом, Евгением Петросяном, Владимиром Винокуром.

Информации о дате и месте прощания с народным артистом пока не поступало.