Умер создатель московского Детско-юношеского спортклуба «Искатель» Сокол Слободник
В Москве в возрасте 85 лет умер заслуженный тренер России Сокол Слободник. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации телеканала, сиделка нашла заслуженного тренера без признаков жизни в его квартире. Предположительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Сокол Слободник создал Детско-юношеский клуб спортивного ориентирования «Искатель» в Москве. Там он работал тренером. Воспитанникам клуба удалось внесли значимый вклад в медальный лист Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР).
Слободник также являлся почетным членом этой федерации. Свое 85-летие он отпраздновал 30 сентября.