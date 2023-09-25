Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин

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«Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Человек, гражданин, политик», - рассказал Кынев.

Политолог указал, что при жизни экс-министр экономики был проницательным, доброжелательным и всегда открытым человеком, несмотря на уровень должностей, которые он занимал.

«Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. <…> Спасибо вам, Евгений Григорьевич, за все. И прощайте», - написал Кынев.

Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу страны к рыночной экономике. Также с ноября 1994 года по март 1997 года он занимал пост главы Миноэкономики России.

Кроме того, Ясин был одним из основателей Высшей школы экономики, а с октября 1998 года по 2021 год включительно работал ее научным руководителем.