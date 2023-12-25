Умер бывший прокурор Москвы Юрий Семин

По его словам, причиной смерти экс-прокурора стал обширный инфаркт.

Семин родился в столице в 1950 году. В 1977-м окончил Всесоюзный юридический заочный институт. Сразу после учебы стал прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Москвы. На этой должности он проработал четыре года.

С 1981 по 1984 годы был замначальника отдела по надзору за следствием и дознанием в ОВД следственного управления прокуратуры Москвы.

Семин руководил московской прокуратурой с 2006 по 2011 годы. После этого занял должность начальника антикоррупционного управления Генпрокуратуры, сменив Александра Аникина.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.