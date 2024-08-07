07 августа 2024, 15:11

Умер бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы, убивший жену

Unsplash
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Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский, признавшийся в убийстве жены, скоропостижно умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, у 36-летнего Никольского оторвался тромб.

Известность он получил в апреле, когда разместил в соцсетях пост , в котором признался в убийстве супруги. Никольский не раскаялся в содеянном, заявил, что готов понести наказание, назвал убитую «лживой тварью» и попросил позаботиться об их дочери.

Ранее стало известно, как жительница Санкт-Петербурга убила любовника и месяц прятала его тело на балконе коммунальной квартиры.

Убийства Депутаты
07 августа 2024, 15:30
«Спросил меня, вызвали ли скорую». Очевидица — о взрыве в квартире в Лобне
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Жительница Лобни Оксана Смирнова, ставшая свидетельницей взрыва в квартире, рассказала 360.ru, как все случилось. Она заявила, что прежний хозяин пострадавшего жилья был черным копателем.

Когда прогремел взрыв, Смирнова была в поликлинике с дочерью. Выйдя через пару минут, они направились посмотреть, что произошло.

На земле женщина увидела окровавленного мужчину без кисти руки.

«Он в шоковом состоянии был. Спросил меня, вызвали ли скорую. Я говорю: да, вызвали - потому что тут уже были люди, они вызвали. У него <…> в горле ранение какое-то», - рассказала собеседница 360.ru.

Поначалу соседи, собравшиеся на улице, предполагали, что взорвался газ, но приехавшая газовая служба сообщила, что со снабжением все в порядке.

Пострадавшим рабочим был 41-летний ранее судимый приезжий из Брянской области.

Лобня Взрывы Квартиры
07 августа 2024, 14:24
Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом и двумя авто в Москве
РИА «Новости»
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Два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на Калужском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного человека зажало, у него ранено плечо.

Как рассказали свидетели происшествия, столкнулись две машины и автобус. Водитель общественного транспорта скрылся в места аварии. Остальные участники ДТП на месте, разлива топлива нет.

Накануне мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы. По предварительной версии, фура при перестраивании на другую полосу столкнулась с байком.

ДТП Автобусы Машины Водители Москва
07 августа 2024, 13:51
«Гром был ужасный». Очевидица — о взрыве в квартире в Лобне
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Утром в Лобне прогремел взрыв в квартире. Пострадал один человек. Как это было, рассказала 360.ru Эльмира Шарипова, живущая в одном из соседних домов.

«Гром. Очень такой гром был ужасный. И все. Потом дочке позвонили, говорят: что там случилось? Она в пижаме была, не вышла. Я вышла, посмотрела, здесь пожарные, МЧС стоят, газовики пришли», - рассказала женщина.

Она сообщила, что живет в районе полтора года, но не знакома с жильцами пострадавшего дома.

По словам одного из соседей , бывший хозяин квартиры приносил туда на хранение выкопанные советские снаряды. Когда он умер, кто-то из его родственников вступил в наследство и нанял рабочих, чтобы расчистить жилье. Во время этих работ и произошел взрыв.

Как сообщил 360.ru другой источник, пострадавшему оторвало руку и пробило гортань.

Лобня Взрывы Квартиры
07 августа 2024, 13:49
Попытку отравления ртутью шахматистки в Дагестане назвали дикостью
Pxhere
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Попытку отравления шахматистки на турнире в Дагестане можно считать настоящей дикостью. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

«Безусловно, очень жаль, что такой случай произошел в Дагестане, тем более на шахматном мероприятии. Честно говоря, это какая-то дикость», - указал собеседник агентства.

Ткачев добавил, что в ФШР очень переживают за пострадавшую участницу и надеются, что с ней все будет в порядке. Отдельно он подчеркнул, что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов.

«Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов», - заключил исполнительный директор ФШР.

О ЧП на турнире в Дагестане стало известно в среду, 7 августа. В распоряжении 360.ru появились кадры с камеры видеонаблюдения , на которых видно, как одна из участниц что-то выливает на одну из шахматных досок в зале.

По информации Telegram-канала Baza , злоумышленницей оказалась Амина Абакарова. Перед партией, по словам источника канала, она пыталась отравить ртутью Умайганат Османову.

Дагестан

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