Умер актер Павел Жабицкий
На 45-м году жизни скончался актер и режиссер Павел Жабицкий. Об этом сообщила «Российская газета».
Павел Жабицкий ушел из жизни 23 февраля. Причина смерти неизвестна. Прощание с артистом пройдет 29 февраля.
О кончине артиста стало известно из сообщения на польском кинематографическом портале FilmPolski, информацию о смерти подтвердила его семья.
В актерской карьере Жабицкого - более десятка разнообразных проектов, включая такие фильмы и сериалы, как «Паршивая овца», «Генетический код», «25 лет невинности». Жабицкий также выступал в роли менеджера проектов и ассистента режиссеров в нескольких кинопроизведениях. Популярность артисту принесла роль ксендза Жабы в драме 2018 года «Клир».